Hải Dương: Truy bắt nhóm côn đồ vào làng chém 3 người trọng thương

Chiều 22/7, trao đổi với PV báo Người Đưa tin, lãnh đạo Công an huyện Kinh Môn (Hải Dương) xác nhận thông tin trên và cho biết công an huyện đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác minh, làm rõ vụ nhóm đối tượng chém bị thương 3 người ở thôn Bãi Mạc, xã Thượng Quận, huyện Kinh Môn.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 21/7, một nhóm đối tượng thanh niên ở huyện Kim Thành (khu vực giáp ranh với thôn Bãi Mạc) mang dao, kiếm xông vào gia đình anh Nguyễn Đức Tâm (SN 1995, thôn Bãi Mạc) tấn công, đập phá đồ đạc.

Đúng lúc này, anh Nguyễn Đức Toàn (SN 1993), anh Bùi Ngọc Anh (SN 1998) và anh Nguyễn Văn Tú (SN 1999, đều trú tại thôn Bãi Mạc) đang trên đường đi chơi về nhà, chạm mặt nhóm đối tượng cũng bị chúng tấn công.

Vụ chém nhau khiến 3 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh CTV

Sau khi gây thương tích cho anh Nguyễn Đức Toàn, Bùi Ngọc Anh và Nguyễn Văn Tú, nhóm đối tượng này bỏ chạy, tuy nhiên người dân đã kịp bắt giữ được Hoàng Anh Thao (trú tại thôn Quỳnh Khê, huyện Kim Thành).

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Thượng Quận nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, đồng thời báo cáo Công an huyện Kinh Môn, Công an huyện Kim Thành để phối hợp xác minh, làm rõ vì khu vực xảy ra vụ việc là nơi giáp ranh giữa 2 huyện.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lã Tiến