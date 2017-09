Hải Dương: Nữ công nhân bị điện giật tử vong trong giờ làm việc

Ngày 12/9, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Ngát, Chủ tịch UBND xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà cho biết: “Ngày 11/9, tại địa phương đã xảy ra một vụ tai nạn lao động liên quan đến điện, khiến một nữ công nhân tử vong”.

Thực hành sơ cứu người bị điện giật. (Ảnh minh họa).

Cụ thể, vào khoảng 8h20 ngày 11/9, tại công ty may mặc Makatlot (có địa chỉ tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà), chị Nguyễn Thị T. (SN 1988, trú tại xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà) đang làm công nhân may ở dây chuyền 19, xưởng C, MK3 thì bất ngờ bị điện giật ngã xuống nền xưởng. Khi phát hiện sự việc, nhiều công nhân đang làm việc tại công ty đã hô hoán, lập tức ngắt cầu dao điện, tiến hành sơ cứu và đưa chị T. đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Hà.

Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, chị T. đã tử vong ngay sau đó. Sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Thanh Hà cùng các đơn vị chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân sự việc.

Trung tá Lê Minh Hoàn, Phó Trưởng Công an huyện Thanh Hà thông tin: “Nguyên nhân ban đầu, chị T. tử vong do bị điện giật là chính xác vì còn có nhiều nhân chứng chứng kiến vụ việc. Để làm rõ cơ chế và lý do gì khiến chị T. bị điện giật, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ dựa trên kết quả trưng cầu giám định”.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, thi thể chị T. đã được bàn giao cho gia đình để an táng theo phong tục.

Minh Sơn