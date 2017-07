Hai mẹ con khóa cửa nhốt cán bộ phường trong nhà chuẩn bị hầu tòa

Liên quan đến vụ hai mẹ con nhốt cán bộ phường, VKSND TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) vừa hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ qua TAND cùng cấp để chuẩn bị đưa ra xét xử đối với Trần Mỹ Lệ (45 tuổi, tổ 11, khu phố 2, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) và con trai Đỗ Hoàng Long (22 tuổi). Bà Lệ cùng con trai đều bị truy tố về tội Giữ người trái pháp luật.

Lệ cùng con trai khóa cửa nhốt các cán bộ phường (Ảnh minh họa).

Theo cáo trạng, trong các ngày 30/3 và 18/4, UBND phường Long Bình Tân nhận được đơn của phòng khám bệnh Đa khoa, trung tâm Y tế môi trường lao động thuộc bộ Công thương phản ánh một số người dân đang xây dựng lấn chiếm đất của cơ quan.

Vì vậy, khoảng 8h, ngày 21/4, UBND phường Long Bình Tân phân công tổ công tác gồm các ông: Ngô Quốc Tuấn, Trần Văn Cảm, Trình Quốc Khanh (cán bộ quản lý trật tự đô thị), Đỗ Đăng Bảo (bảo vệ dân phố), Nguyễn Thái Huy và Lương Văn Dũng (Công an phường Long Bình Tân) đến nhà Lệ để kiểm tra theo nội dung đơn phản ánh.

Khoảng 9h cùng ngày, tổ công tác đến nhà bà Lệ, bà liền mở cửa đón tiếp họ tại phòng khách. Trong lúc ông Huy, ông Tuấn giới thiệu thành phần tổ công tác và mục đích buổi làm việc, bà Lệ dùng một ổ khoá màu trắng và một ổ khóa vàng khoá cửa chính giữ tổ công tác ở trong nhà Lệ.

Thấy vậy, tổ công tác thuyết phục giải thích và yêu cầu bà Lệ mở cửa nhưng bà không đồng ý. Bà lớn tiếng yêu cầu cấp trên xuống nhà bà làm việc thì mới thả người.

Đồng thời, bà Lệ yêu cầu Đỗ Hoàng Long (con trai của bà Lệ) dùng máy Ipad quay phim tổ công tác. Tổ công tác tiếp tục thuyết phục nhiều lần nhưng hai mẹ con bà Lệ không đồng ý mở cửa.

Khoảng 10h cùng ngày, ông Nguyễn Văn Nghệ, Phó trưởng khu phố 2 và ông Nguyễn Đức Chín, Phó trưởng Công an phường Long Bình Tân đến đứng trước cửa nhà bà Lệ. Tại đây, hai cán bộ thuyết phục, yêu cầu bà Lệ, Long mở cửa cho tổ công tác ra ngoài nhưng cả hai không đồng ý. Lệ còn đe doạ tổ công tác và lực lượng bên ngoài nếu đụng vào cửa sẽ cho nổ bình ga chết chung, Long dọa nếu ai đụng vào sẽ chém chết liền.

Đến 10h30 cùng ngày, Lệ mở khoá cửa hông đi ra ngoài và yêu cầu Long khoá cửa lại. Long thực hiện theo yêu cầu của Lệ rồi tiếp tục lớn tiếng, dùng điện thoại để quay phim, chụp hình lực lượng chức năng ở bên ngoài và tiếp tục giữ các cán bộ phía trong nhà.

Đến 11h50 cùng ngày, đại diện của khu phố 2, lãnh đạo Công an phường long Bình Tân và lãnh đạo Công an TP.Biên Hòa trực tiếp vận động thuyết phục bà Lệ mở khóa cửa cho tổ công tác ra ngoài.

Thế nhưng, bà Lệ không chấp hành mà yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh đến mới thả người. Đồng thời, mẹ con bà Lệ thách thức lực lượng chức năng nên cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa phối hợp với Công an phường Long Bình Tân phá khóa cửa nhà bà Lệ giải cứu 2 chiến sĩ Công an phường và 4 cán bộ UBND phường Long Bình Tân. Bà Lệ và Long được đưa lên trụ sở Công an phường Long Bình Tân để giải quyết vụ việc.

Nguyễn Nhâm