Hai người nằm gục bên đường, sau tiếng súng nổ vang trong đêm

Theo đó, khoảng hơn 23h00 ngày 23/12, người dân thôn Thành Mai bỗng giật mình khi nghe tiếng la hét, rượt đuổi nhau giữa hai nhóm thanh niên. Họ chưa kịp hiểu xảy ra chuyện gì thì nghe hàng loạt tiếng súng nổ, vang lên chát chúa.

Khoảng 30 phút sau, nghe yên ắng, người dân chạy ra xem thì phát hiện 2 thanh niên nằm gục bên đường. Trong đó, có một người đã tử vong, do trúng nhiều phát đạn và một người bị thương.

Danh tính 2 nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn N. (SN 1992, đã tử vong) và Nguyễn Văn H. (SN 1996, bị thương nặng), đều trú tại phường Quảng Thành (TP Thanh Hoá). Ngay sau đó, H. đã được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường xảy ra vụ bắn nhau kinh hoàng trong đêm 23/12.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, bệnh nhân H. nhập viện rạng sáng 24/12, trong tình trạng mất máu cấp, đa chấn thương do trúng 3 phát đạn. Sau ca phẫu thuật, anh H. đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe tiến triển tốt.

Theo một số người dân địa phương cho hay, nguyên nhân xảy ra vụ bắn nhau xuất phát từ quán cà phê Chuột, đóng trên địa bàn phường. Sáng 24/12, khi PV có mặt tại hiện trường, quanh quán cà phê này, còn vương vãi nhiều vật dụng, vỏ chai vỡ.

Chiều ngày 24/12, xác nhận với báo chí, Đại tá Lê Trung Hiếu, người phát ngôn của Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vụ nổ súng trong đêm 23/12, xảy ra trên địa bàn phố Thành Mai, phường Quảng Thành là có thật. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ quần chúng nhân dân, đơn vị đã cử lực lượng xuống hiện trường để thu thập chứng cứ, điều tra vụ nổ súng.

Cũng theo thông tin từ Đại tá Hiếu, hiện, lực lượng công an đã tạm giữ 4 nghi can có liên quan. Bước đầu, đơn vị xác nhận, nguyên nhân vụ nổ súng là do giải quyết mâu thuẫn, giữa một nhóm thanh niên thôn Thành Mai, với một thanh niên ở địa phương khác.

Hàng xóm của N. cho biết, nạn nhân xấu số vốn tính hiền lành. N. làm nghề cắt tóc tại địa phương, chưa lập gia đình. Lúc bị bắn chết, N. đang đi chơi cùng nhóm bạn thân trong làng.

Hiện, lực lượng công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ nổ súng này.

