Hàng chục con bạc tháo chạy thoát thân khi bị công an truy bắt

Vào khoảng 11h ngày 2/9, Công an tỉnh Vĩnh Long kết hợp với Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long bất ngờ ập vào bắt quả tang hơn 30 đối tượng đang đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống thuộc ấp Hậu Thành, xã Long An, huyện Long Hồ.

Hàng chục xe máy của các con bạc tại hiện trường.

Tại thời điểm lực lượng chức năng ập vào, các đối tượng đã nhanh chân tháo chạy ra nhiều hướng. Vì vậy, công an chỉ bắt giữ được 9 đối tượng cùng tang vật gồm: 2 con gà trống đang mang cựa bằng kim loại, 1 cân đồng hồ loại 5kg, 8 điện thoại di động, hơn 6 triệu đồng, 19 xe mô tô các loại và nhiều tang vật có liên quan khác.

Qua xác minh ban đầu, các đối tượng có hộ khẩu thường trú ở huyện Long Hồ, Tam Bình, Mang Thít của tỉnh Vĩnh Long và huyện Hồng Dân của tỉnh Bạc Liêu.

Theo một cán bộ điều tra cho biết, trường gà trên nằm sâu trong vườn nhà dân, các lối vào đều có người canh gác nên gây nhiều khó khăn cho lực lượng công an.

Hiện, vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục làm rõ.

Thanh Lâm