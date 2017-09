Hàng triệu học sinh bước vào năm học mới 2017 – 2018

Năm học 2016 – 2017 qua đi với nhiều thành công trong ngành giáo dục. Một trong số đó là việc rất nhiều đoàn Olympic Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Toán học, Hóa học, Vật lý, Tin học... Các đoàn đều có huy chương vàng. Điều đó cho thấy chất lượng nền giáo dục phổ thông có những bước tiến đáng kể.

Bên cạnh những thành tích đạt được, toàn ngành giáo dục năm qua cũng còn tồn tại không ít bất cập. Tại hội nghị tổng kết năm học 2016 – 2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 mới đây, Bộ trưởng bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ thẳng thắn nhìn nhận, ngành giáo dục năm qua còn có những tồn tại, khuyết điểm, cần phải nhìn vào những hạn chế này để tìm ra giải pháp khắc phục, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục.

Hàng triệu học sinh trên cả nước bước vào năm học mới.

Năm nay, lễ khai giảng sẽ được tổ chức đồng loạt trên cả nước bắt đầu từ 7h30' và chỉ kéo dài trong vòng một giờ. Các trường tổ chức lễ khai giảng với 6 hoạt động chính bao gồm: Lễ chào cờ, hát Quốc ca (theo quy định, toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và các đại biểu dự lễ chào cờ hát Quốc ca); đại diện trường tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; đọc thư Chủ tịch nước gửi nhân ngày khai giảng; Hiệu trưởng tuyên bố khai giảng năm học mới; đánh trống khai trường và tổ chức hoạt động tập thể.

Theo thông tin mà PV báo Người Đưa Tin ghi nhận được tại TP Hồ Chí Minh, năm học 2017-2018, Thành phố có hơn 1,6 triệu học sinh, tăng hơn 59.000 em so với năm học 2016-2017. Do đó, việc bố trí cơ sở giáo dục và đào tạo cho học sinh trở thành áp lực lớn đối với ngành giáo dục thành phố. Nguyên nhân số học sinh tăng cao là do dân số cơ học tăng nhanh”.

Tại Đà Nẵng, năm học 2017 - 2018, thành phố có 246.310 học sinh ở các bậc học, tăng 10.653 học sinh so với năm học 2016 - 2017. Đồng thời, thành phố có thêm 14 trường mầm non, 1 trường tiểu học, 1 trường THCS và 2 trường THPT. Đến nay, thành phố đã cơ bản hoàn tất việc bồi dưỡng giáo viên; tu bổ, sửa chữa, xây dựng trường mới, mua sắm trang thiết bị; tổng kinh phí đầu tư cho năm học mới là hơn 92.400 tỷ đồng.

Tại Hà Nội, bước sang năm học mới ngoài việc duy trì những thành tích đạt được. Ngành giáo dục Thủ đô sẽ chú trọng đến công tác trang bị kỹ năng sống cho học sinh, đặc biệt quan tâm tới giáo dục pháp luật, trong đó ưu tiên đưa vào chương trình chính khóa 4 tiết học về an toàn giao thông ở khối THPT. Đi kèm với đó là các thời lượng sinh hoạt chuyên đề bắt buộc về phòng chống tệ nạn ma túy, phòng chống cháy nổ…