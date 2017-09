Sáng 16/9, do cơn Bão số 10 có tên quốc tế Doksuri đã đi qua nên chỉ còn một số nơi trên toàn tỉnh Nghệ An có mưa, còn lại đã bắt đầu hửng nắng. Vì vậy, người dân đang bắt tay vào khắc phục sau bão.

Mặc dù không nằm ở tâm bão, nhưng trước sự tàn phá của cơn siêu bão đã khiến cho 1 người chết, 1 người bị thương.

Nhiều ki ốt của người dân đã bị biến dạng nặng do ảnh hưởng bão.

Theo đó, vào chiều 15/9, gió to đã thổi bay tấm Phibro xi măng rơi trúng bà Đào Thị T. (83 tuổi) trú ở phường Nghi Hải, TX.Cửa Lò, tỉnh Nghệ An khiến bà bị thương nặng. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng do vết thương nặng nên bà T. đã tử vong.

Cũng trong ngày, tại xóm Hùng Cường 1, xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ, gió lớn khiến cho ông Ngụy Đình A. (60 tuổi) cũng bị vật nặng va phải, dẫn tới thương nặng.

Nhiều cây lớn cũng bị gió đẩy bật gốc.

Mưa lớn kèm theo gió giật đã khiến nhiều đoạn đường bị ngập và cây đối bị gãy đổ, bật gốc. Theo thống kê ban đầu, TX.Cửa Lò và huyện Nghi Lộc có 210 nhà ở bị tốc mái, 65 nhà dân ở TP.Vinh bị ngập nước.

Trên địa bàn toàn tỉnh có hơn 2.300ha diện tích lúa và hoa màu bị ngập, úng, hơn 1.700ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập; có 4 điểm trường bị tốc mái.

Ngay từ sáng sớm, các cơ quan, ban, ngành và người dân trên khắp tỉnh Nghệ An đã tích cực khắc phục hậu quả sau bão. Những tuyến đường có cây cối bị gãy đổ đều đã được công ty Môi trường đô thị Nghệ An cùng người dân thu dọn, thông tuyến.

Chạy đua với thời gian, Điện lực Nghệ An đã huy động toàn bộ lực lượng cùng phương tiện, vật tư, thiết bị nhanh chóng khắc phục những cột điện đổ gãy do gió bão và cây đè. Những sự cố về mạng internet, truyền hình cáp đang được các cơ quan tập trung nhân lực khắc phục khẩn trương.

Người dân khắc phục sau bão.

Theo tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung bộ, do ảnh hưởng của Bão số 10, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Đặc biệt là các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Con Cuông, tỉnh Nghệ An; Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngập úng tại các khu đô thị, các thành phố lớn có nguy cơ cao xuất hiện như: TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, TP.Hà Tĩnh và TX.Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1 - 2.

Một số hình ảnh ghi nhận vào sáng 16/9:

Theo thống kê, hàng trăm ki ốt của người dân tại TX.Cửa Lò bị hư hỏng, chưa thống kê về thiệt hại.

Sau bão, người dân tiến hành quét dọn, sửa chữa nhà cửa.

Rất nhiều tài sản bị hư hỏng.

Nhiều ngôi nhà bị gió làm tốc mái.