Ảnh hưởng bão số 10, nhiều nơi mất mạng internet

Tính đến chiều tối ngày 15/9, ảnh hưởng hoàn lưu bão gây mưa lớn ở nhiều nơi. Tại Hà Nội, theo phản ánh, tình trạng mất mạng internet cáp quang của FPT diễn ra ở hầu hết các quận, huyện. Dịch vụ internet của các nhà mạng khác cũng trong tình trạng chập chờn. Việc truy cập 3G cũng chậm hơn so với bình thường.

PV báo Người Đưa Tin đã liên hệ với đại diện các nhà mạng để cập nhật tình hình trên. Đại diện VNPT cho biết, đơn vị hiện chưa nhận được phản ánh nào về tình trạng mất mạng internet trên địa bàn Hà Nội, tuy nhiên sẽ cho kiểm tra lại và kịp thời xử lý nếu có sự cố xảy ra. Hiện, VNPT đang tập trung toàn lực để xử lý các thiệt hại về mạng viễn thông tại những vùng tâm bão đi qua.

Trước đó, chiều cùng ngày, VNPT cũng thông báo, tiến độ sửa chữa trên tuyến cáp quang biển Asia Amerca Gateway (AAG) có thể chậm hơn so với dự kiến ảnh hưởng mưa bão.

Đại diện Mobifone cũng thông tin, đến thời điểm hiện tại chưa thể thống kê số liệu chính xác thiệt hại do bão gây ra. Mưa to kèm theo gió đã kéo đổ gãy một số cột phát sóng viễn thông, đi kèm hư hại về hạ tầng của nhà mạng tại các tỉnh. Riêng tại Hà Nội, khách hàng của MobiFone hầu như không bị ảnh hưởng nhiều. MobiFone cũng đang tập trung khắc phục để việc thông tin liên lạc của người dân các tỉnh không bị gián đoạn.

Về phía Viettel, đại diện nhà mạng này cho biết, tình trạng mất mạng internet ở Hà Nội chỉ diễn ra với một vài khách hàng đơn lẻ, còn hệ thống vẫn hoạt động thông suốt. Đến ngày 16/9, nhà mạng sẽ có những thống kê cụ thể không chỉ ở Hà Nội mà ở tất cả các tỉnh thành.

Cột truyền hình ở thị xã Kỳ Anh bị gãy đổ trưa ngày 15/9.

Bão số 10 đã gây thiệt hại trên diện rộng với nhiều tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt khu vực từ Nghệ An trở vào Thừa Thiên Huế. Ngành thông tin truyền thông cũng chịu ảnh hưởng bởi những thiệt hại do bão gây ra.

Tại Quảng Bình, một trong những nơi chịu ảnh hưởng mạnh nhất của bão Doksuri, mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh đã bị gián đoạn cục bộ do một số trạm ở trong tình trạng ngập nước, một số trạm không hoạt động được do mất điện. Sóng di động cũng bị mất trên riệng rộng ở 4 địa bàn Quảng Trạch, Bố Trạch, thị xã Ba Đồn và Đồng Hới. Mạng cáp viễn thông cũng bị chia cắt do gãy đổ cột ở nhiều nơi.

Tại Quảng Trị, VNPT bị đứt 5 tuyến cáp, Viettel cũng bị đứt 5 tuyến cáp nhưng cả hai đơn vị này đều có dự phòng nên không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng dịch vụ viễn thông. Sau khi bão tan, mạng thông tin liên lạc bao gồm mạng di động và internet dần trở lại hoạt động bình thường.

Tại Hà Tĩnh, thiệt hại hiện chưa ước tính hết. Thị xã Kỳ Anh được xem là thiệt hại khá nặng nề khi cột truyền hình, cột sóng Viettel bị đổ gãy, tháp đài phát thanh truyền hình thị xã Kỳ Anh kiêm chức năng phát sóng viễn thông cũng bị gãy đổ vào trưa 15/9. May mắn sự cố không gây thiệt hại về người. Hiện, toàn bộ khu vực Kỳ Anh vẫn bị tê liệt viễn thông.

Trước đó, theo chỉ đạo của bộ Thông tin và Truyền thông, các nhà mạng viễn thông đã có phương án chuẩn bị đối phó với bão, đảm bảo cho thông tin liên lạc được thông suốt, phục vụ việc chỉ đạo công tác chống bão tại các địa phương trong vùng bị ảnh hưởng.