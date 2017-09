Hé lộ đặc điểm nhận dạng tên cướp ngân hàng HDBank

Hiện tại, Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang phối hợp với Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, truy tìm đối tượng dùng “bom giả” để cướp ngân hàng HDBank ở thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc.

Đại diện cơ quan công an cho biết, vào 10h45 ngày 1/9, các nhân viên ngân hàng HDBank chi nhánh huyện Xuân Lộc đóng tại đường Trần Phú (khu phố 3, thị trấn Gia Ray) đang làm việc. Bất ngờ, quầy giao dịch xuất hiện một đối tượng lạ mặt.

Theo ghi nhận, đối tượng khoảng từ 24 – 28 tuổi, dáng người cao gầy, mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang bịt mặt, mang theo một bịch nilon màu đen và mã tấu.

Hình ảnh đối tượng cướp ngân hàng HDBank, chi nhánh Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai (Ảnh trích xuất từ camera an ninh - Công an cung cấp).

Tại đây, đối tượng lạ mặt đã hét lớn rồi đưa bịch nilon màu đen cho một nhân viên và nói: “Đưa hết tiền đây cho tao, không đưa tao chém”.

Lúc này, đối tượng cầm trên tay một vật giống khẩu súng và một cây mã tấu chĩa vào người chị Nguyễn Thị T.C. (nhân viên ngân hàng). Sợ hãi, chị C. vội vàng gom tiền trong hộc tủ của mình được khoảng 27 triệu đồng đưa cho đối tượng.

Sau khi lấy tiền từ chị C., đối tượng quay sang quầy của chị Nguyễn Hoàng Q.N. và tiếp tục đe dọa, buộc đưa tiền. Quá hoảng sợ, chị N. đã gom số tiền khoảng 200 triệu đồng trong hộc bàn (tiền giao dịch trong buổi sáng) bỏ vào túi và đưa đối tượng.

Nhận thấy tình hình nguy cấp, một nhân viên bảo vệ của ngân hàng và một khách hàng đang có mặt tại quầy đã lấy ghế ném về phía đối tượng. Bị tấn công, đối tượng đã dùng mã tấu chống trả quyết liệt và ôm bọc tiền chạy thẳng ra cửa, lấy xe máy hiệu Sirius phóng chạy.

Trong lúc bỏ chạy, đối tượng đã làm rơi ngay tại khu vực cửa ngân hàng một số tiền gần 100 triệu đồng vừa cướp được.

Không dừng lại ở đó, quá trình chạy trốn, đối tượng phóng nhanh vượt ẩu nên xảy ra va quệt với xe đạp của một học sinh. Vì vậy, đối tượng lại bị té ngã và một cọc tiền hơn 40 triệu đồng lại tiếp tục bị rơi mất. Dù vậy, đối tượng nhanh chóng dựng xe tiếp tục hành trình chạy trốn về hướng tỉnh Bình Thuận.

Sau khi vụ việc xảy ra, đại diện chi nhánh HDBank Xuân Lộc đã nhanh chóng báo tin cho cơ quan công an. Nhận tin báo, Công an huyện Xuân Lộc, Công an tỉnh Đồng Nai, lực lượng quân sự và các đơn vị nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành phong tỏa hiện trường, xác minh, điều tra và truy bắt đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn.

Ghi nhận thực tế tại hiện trường, cơ quan công an xác định, sau khi khống chế nhân viên để cướp tài sản, đối tượng đã bỏ lại một bọc nilon màu đen bên trong có chứa vật giống mìn tự chế ra ngoài để đe dọa. Ngoài ra, tại hiện trường, đối tượng còn bỏ lại một túi xách màu nâu, bên trong có một áo khoác màu trắng, một đôi dép màu đen và một chùm chìa khóa.

Hiện trường xuất hiện vật giống mìn tự chế, công an đã liên hệ nhờ sự can thiệp của ban Chỉ huy quân sự huyện Xuân Lộc, ban Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai để phối hợp xử lý và đưa vật nghi mìn này ra khỏi khu vực ngân hàng để đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Đến khoảng chiều 1/9, lực lượng công binh bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai phối hợp với ban Chỉ huy quân sự huyện Xuân Lộc tiến hành tháo gỡ vật nghi là mìn và xác định vật thể bằng sắt, quấn tròn màu đen, hai đầu bịt kín, xung quanh có quấn 3 sợi dây điện màu đỏ giống với quả mìn tự chế.

Sau khi khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định, quả mìn đối tượng bỏ lại hiện trường, dùng để “dọa” nhân viên ngân hàng là giả.

Ngay khi hoàn tất một số công tác khám nghiệm, cảnh sát cũng tiến hành trích xuất camera tại ngân hàng và camera an ninh ở khắp các tuyến đường để truy tìm đối tượng gây ra vụ cướp.

Hiện trường vụ cướp.

Trong ngày, đại diện ngân hàng HDBank thông tin, vụ cướp xảy ra vào cuối giờ giao dịch buổi sáng nên ngân hàng vắng, ít khách, các nhân viên chuẩn bị nghỉ trưa. Chi nhánh bị cướp chỉ có 3 bảo vệ và họ được trang bị gậy ba trắc để bảo vệ ngân hàng. Ngoài ra, họ không có công cụ hỗ trợ nào khác.

Cũng theo vị đại diện, số tiền thất thoát từ vụ cướp sau khi kiểm đếm lại cũng chỉ khoảng vài chục triệu và vụ cướp không gây thiệt hại về người.

Nhân chứng, người ném ghế vào tên cướp - anh N.Đ.C cho biết, thời điểm diễn ra vụ cướp, anh là vị khách cuối cùng đang thực hiện giao dịch.

Lúc đó, anh nghe tiếng người trong ngân hàng hét lớn "Cướp! Cướp!" nên anh quay sang nhìn thì thấy một thanh niên mang khẩu trang kín mít đang cầm mã tấu đe dọa mọi người. Thế nên, anh C dũng cảm hô lớn: “Chỉ có 1 tên cướp thôi, bảo vệ đâu hết rồi”.

Nghe tiếng hét của anh C., tên cướp giật mình xách túi tiền bỏ chạy. Thấy vậy, anh C. đã vớ vội chiếc ghế ném trúng vào tay của tên cướp.

Xem thêm >>>

Vụ cướp ngân hàng HDBank: Tên cướp dùng trái nổ tự tạo