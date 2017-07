Hé lộ nguyên nhân cô gái trẻ và người nhà bị hàng xóm tạt axit

Chiều 3/7, Công an phường Tân Biên (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã tiến hành bàn giao đối tượng Lê Văn Hào (48 tuổi, ngụ khu phố 2, phường Tân Biên, TP.Biên Hòa) cho Công an TP.Biên Hòa điều tra theo thẩm quyền.

Hiện trường vụ tạt axit.

Theo đó, tại cơ quan công an, Hào trình bày, trưa 2/7, Hào lái xe tải loại nhỏ đi thu gom cơm thừa từ các hộ dân trong vùng rồi mang về cho cá ăn.

Khoảng 13h30 cùng ngày, ông lái xe đến trước quán tạp hóa của chị Giáp Thị Mỹ Tr. (23 tuổi). Cách nhà gần 10m, bánh xe cán trúng quả dừa khiến cơm thừa trên xe rơi vãi xuống đất.

Bực mình, ông Hào chửi mắng Tr. và cho rằng cô đã ném quả dừa xuống đường. Bị chửi, Tr. cũng lao ra chửi lại. Ông Hào bực tức, ném quả dừa vào mặt khiến Tr. bị thương.

Theo một cán bộ điều tra, gia đình Tr. và ông Hào đã có mâu thuẫn từ trước dù là hàng xóm với nhau.

Bà Nguyễn Thị Kim T., mẹ nạn nhân Tr. nói rằng, ông Hào cầm dao dọa chém Tr. nên bạn trai của cô gái trẻ tên Tuấn A. đã dùng gậy đập vào tay ông, làm dao rơi xuống đất.

“Ông Hào chạy vào nhà rồi lấy ra can nhựa. Tôi và mọi người không biết trong can là axit nên không đề phòng. Lúc này, ông Hào cầm can axit xông đến đổ lên người con gái tôi làm cháu bỏng nặng. Người yêu của Tr. và người nhà tôi, cùng nhiều hàng xóm khác, trong đó có ông C. đến can ngăn cũng bị ông Hào tạt axit lên người nên bị bỏng”, bà T. kể.

Theo cán bộ điều tra, ông Lê Văn Hào từng có tiền án về tội Lưu hành tiền giả. Sau 3 năm cải tạo ở tù, ông trở về làm nghề nuôi cá và buôn bán các mặt hàng inox, bàn ghế cũ.

Bước đầu, ông Hào khai nhận, can axit ông trữ ở nhà từ trước và dùng pha chế chất tẩy rửa để làm sạch sản phẩm.

Vụ việc khiến nạn nhân Tr. bị bỏng 23% toàn thân, bỏng ngực, mặt, giác mạc, tay, chân. Em gái của chị Tr. bị bỏng 25% toàn thân, bỏng 2 tay, 2 chân, lưng. Anh Tuấn A. (người yêu Tr.) bỏng 20% toàn thân, bỏng mặt, cổ ngực, 2 tay. Ông C. (người nhà của Tr.) bỏng mặt, cổ, ngực, giác mặc, diện tích 7% toàn thân. Sau đó, ông C. đã được chuyển sang khoa mắt để điều trị. Tr., em gái Tr. và Tuấn A. đang điều trị tại khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình, bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Nguyễn Nhâm