Here we go mùa 2: Đi đâu cũng được miễn là đi cùng nhau

Here we go 2 đã chính thức trở lại. Cuộc thi du lịch hấp dẫn này sẽ chính thức khởi động vào ngày 8/7/2017 và đêm gala sẽ diễn ra vào ngày 31/8. Khác với một cuộc thi du lịch đơn thuần, Here we go 2 cho bạn không gian, thời gian và cả chi phí để trải nghiệm, khẳng định bản thân, thể hiện cá tính riêng và những khả năng nổi trội bằng nhiều hình thức đa dạng. Thông điệp của mùa 2 là: “Đâu cũng được, miễn là đi cùng nhau”.

Chia sẻ về Here we go 2, trưởng BTC cuộc thi ông Nguyễn Hoàng Linh cho biết: “Sau thành công của Here we go 2 mùa đầu tiên, chúng tôi quyết định mang đến một thông điệp hoàn toàn mới: Đâu cũng được, miễn là đi cùng nhau. Với thông điệp này, tôi hy vọng, cuộc thi sẽ tiếp tục là nơi để các bạn trẻ cùng chia sẻ những chuyến đi, những hành trình rong ruổi khám phá bản thân và là dịp để những người trẻ có cơ hội cùng đi, cùng nhau trải nghiệm những miền đất mới, lưu lại những dấu ấn cá nhân, những hình ảnh đẹp của Việt Nam ở mỗi nơi bạn đi qua. Với format kết hợp giữa cuộc thi online và những trải nghiệm thực tế, chúng tôi mong rằng, Here we go sẽ tiếp tục là cuộc thi đáng mong chờ nhất mỗi mùa hè!”.

Đồng hành cùng Here we go 2 là một người bạn cực chất. Đó chính là ấn phẩm mang tên HERE WE GO - Cứ mơ và cứ đi!. Đây chính là cuốn sách về du lịch trải nghiệm đầu tiên nằm trong Tủ sách Kenh14 kết hợp cùng Đinh Tị Books phát hành.

Xuyên suốt hơn 150 trang sách là tập hợp 32 bài viết du lịch chất lượng đến từ những bạn trẻ đam mê dịch chuyển, những blogger du lịch nổi tiếng trong cộng đồng, những phượt thủ với bề dày thành tích choáng ngợp. Dù có sở thích du lịch khác nhau, đặt chân đến những vùng đất khác nhau nhưng tựu chung lại, tất cả những cây bút xuất hiện trong HERE WE GO - Cứ mơ và cứ đi đều là những người đam mê du lịch. Những gì họ viết ra không chỉ để thoả mãn sở thích cá nhân mà còn là để chia sẻ, để đem đến những góc nhìn văn hoá, truyền tải những cảm xúc dồi dào của mình sau mỗi chuyến đi.

HERE WE GO - Cứ mơ và cứ đi không mong muốn sẽ đem đến một cuốn sách du lịch nhàm chán chỉ quẩn quanh mỗi việc cung cấp những thông tin cũ kĩ. Mà thay vào đó sẽ là những trải nghiệm có 1-0-2, những góc nhìn hay ho, thú vị, những câu chuyện chân thật được chắp bút từ những bạn trẻ đã đi - đã đến và đã tự mình nếm trải từng chút, từng chút một.

Buổi ra mắt chính thức của Here we go 2 có sự xuất hiện của nhiều cái tên nổi tiếng như: MC Thùy Linh...

Nhóm Monstar...

Siêu mẫu Mạnh Khanh...

Và Suni Hạ Linh.

Lê Anh