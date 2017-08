Hết phép vẫn xuất lậu hàng tấn thuốc nổ để khai thác đá?

Khi chúng tôi tới xã Trung Sơn (huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình), không ít người dân nơi đây, đặc biệt tại hai xóm Đồng Môn, Bến Cuối đều khá bức xúc trước cảnh ô nhiễm tiếng ồn, nguồn nước, không khí... khi nhà họ gần ngay công ty TNHH MTV xi măng Trung Sơn.

Tình trạng ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, nhất là người già và trẻ nhỏ. Đặc biệt, theo người dân nơi đây, mấy hôm trước họ nghe tiếng nổ rất lớn phát ra từ công trường cùng sự có mặt của nhiều cơ quan chức năng.

Nhà máy xi măng Trung Sơn

Để tìm hiểu thông tin liên quan tới tiếng nổ khá lớn mà nhiều người dân nghe thấy, chúng tôi đã trao đổi với ông Bùi Thanh Lượng – Trưởng Công an xã Trung Sơn.

Ông Lượng thông tin, khoảng 16h ngày 13/8, qua nắm bắt thông tin từ quần chúng, Công an xã phối hợp với phòng Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (PC64, Công an tỉnh Hòa Bình), đội Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an huyện Lương Sơn) kiểm tra việc quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp tại công ty TNHH MTV Xi măng Trung Sơn (địa chỉ xóm Lộc Môn, xã Trung Sơn).

Kết quả kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện: Khoảng 7h ngày 13/8, anh Trần Minh Phú – Chỉ huy nổ mìn của công ty đã yêu cầu xuất kho số vật liệu nổ gồm: 1.150kg thuốc nổ AnFo, 2.352kg thuốc nổ nhũ tương D80, kíp mìn (từ số 01 đến số 12) là 212 cái, 1.500m dây khởi nổ. Tại thời điểm kiểm tra, anh Trần Minh Phú không xuất trình được các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo quy định.

Điều đáng nói, theo thông tin ông Lượng cung cấp, giấy phép sử dụng vật liệu nổ của công ty đã hết hạn từ 31/7.

Anh Phú khai đã cho công nhân nhồi 825kg thuốc nổ AnFo, 2.296kg thuốc nổ nhũ tương D80, 111 kíp mìn, 1.100m dây khởi nổ vào 150 lỗ khoan tại mỏ khai thác đá của công ty.

“Tổ công tác đã yêu cầu anh Trần Minh Phú dừng ngay việc cấp thuốc nổ vào các lỗ khoan còn lại và yêu cầu niêm phong số thuốc nổ, kíp mìn và dây mìn còn lại vào khoảng 1h ngày 14/8. Thời điểm đó còn lại tại hiện trường số vật liệu nổ gồm: 725kg thuốc nổ AnFo, 56kg thuốc nổ nhũ tương D80, 101 kíp mìn, 600m dây khởi nổ”, ông Lượng cho biết.

Xét thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, vi phạm pháp luật hình sự, Công an xã Trung Sơn đã báo cáo công an huyện biết và xin ý kiến chỉ đạo. Hiện tại, vụ việc vẫn đang được các phòng tham mưu thuộc Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, Công an huyện Lương Sơn và Công an xã Trung Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

“Ngày 20/8, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình đã tham mưu và chủ trì xử lý số thuốc nổ nhồi vào 150 lỗ khoan. Số thuốc nổ đã niêm phong được chuyển về kho của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh”, ông Lượng thông tin thêm.

