Hòa Bình: 2 trẻ tử vong vì đuối nước thương tâm khi đi học về

Vụ đuối nước xảy ra trên địa bàn xã Hưng Thi (Lạc Thủy, Hòa Bình). Nạn nhân là 2 bé trai 5 tuổi đang học mầm non tên Quách Ngọc C. và Bùi Bảo C. (cùng trú ở xã Hưng Thi).

Khu vực cầu treo sông Bôi, nơi các cháu bị đuối nước.

Sáng 24/7, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Bùi Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Hưng Thi cho biết, sự việc đau lòng xảy ra trên đường 2 cháu đi học về khoảng 17h ngày 23/7.

“Khi đi tìm, người dân phát hiện quần áo để trên bờ và thấy thi thể các cháu ngay sau đó”, ông Dương cho hay.

Theo vị lãnh đạo này, nhà 2 cháu ở cách trường mầm non khoảng 600m và đi qua cầu treo bắc qua sông Bôi.

“Chúng tôi đã bàn giao thi thể 2 cháu về gia đình để an táng; đồng thời để động viên gia đình, xã sẽ cân đối ngân sách hỗ trợ”, ông Dương nói.

Ông Dương cho biết thêm, ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền xã đã thông báo tới toàn thể nhân dân trong xã quan tâm đến con em nhiều hơn, không để các cháu đi chơi một mình, tránh tắm sông, suối mà không có người lớn đi cùng.

Nhất Nam