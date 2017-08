Kẻ đánh chết Đỗ Đăng Dư tái hầu tòa: Tội chồng tội

Sáng ngày 15/8, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử đối với các bị cáo Vũ Văn Bình (SN 1998), Nguyễn Minh Hiếu (SN 1998), Đoàn Minh Ngọc (SN 1997, cùng trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) và Bùi Văn Châu (SN 1999, chỗ ở phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội) về tội Giết người theo điểm n, khoản 1, Điều 93, BLHS.

Các bị cáo tại tòa.

Quá trình điều tra xác định, trước đó Bùi Văn Châu (học sinh lớp 54B, khối trung học cơ sở tại trường Cao đẳng NN&PTNT Bắc Bộ, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) có mâu thuẫn với Nguyễn Văn M. (SN 1994, trú tại Đông Yên, Quốc Oai, Hà Nội).

Khoảng 19h ngày 19/5/2015, khi vô tình gặp lại anh M. đang cùng với bạn đến trường xem văn nghệ, Châu đã chỉ cho các bạn của mình là Vũ Văn Bình, Nguyễn Mạnh Hiếu, Đoàn Minh Ngọc và nói: “Thằng kia hôm trước đánh tao, tí nữa chúng mày đánh cho nó một trận”.

Châu còn gọi thêm anh Thắng (tức Thía) đến đánh anh M.. Khi hai bên giáp mặt, Châu bị nhóm anh M. đánh vì cho rằng vênh váo, coi thường đàn anh.

Được mọi người căn ngăn, cuộc xô xát dừng lại. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, nhóm của Châu hùng hổ mang theo hung khí là một con dao bầu giấu trong cặp sách đi tìm nhóm của anh M..

Nhóm của Thía đi đến gần hội trường diễn văn nghệ thì thấy anh M. cùng bạn đang ngồi trên vỉa hè. Lập tức, hai bên lao vào ẩu đả. Lúc này, Thía rút con dao cài ở cặp quần ra đâm 2 nhát vào vị trí trọng yếu trên cơ thể anh M.. Các đối tượng khác đến sau cũng lao vào đánh anh. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Rạng sáng ngày 20/5/2015, các đối tượng gây án đã bị Công an huyện Chương Mỹ bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đối với bị can Vũ Văn Bình, trong thời gian bị tạm giam tại trại tạm giam số 3 - Công an TP.Hà Nội, ngày 4/10/2015 đã có hành vi đánh bị can cùng buồng là Đỗ Đăng Dư khiến Dư tử vong. TAND TP.Hà Nội đã đưa ra xét xử và tuyên phạt Vũ Văn Bình 10 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Quá trình giải quyết vụ án, ngày 3/2/2017, bị can Nguyễn Văn Thía đã tử vong nên cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP.Hà Nội đã quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can Nguyễn Văn Thía.

Xét thấy hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, cần thiết phải có hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với mức độ hành vi phạm tội mà các bị cáo gây ra. Cuối phiên làm việc, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Bình 14 năm 6 tháng tù, Nguyễn Minh Hiếu 13 năm tù, Đoàn Minh Ngọc 14 năm tù và Bùi Văn Châu 4 năm tù cùng về tội Giết người.

Thúy An