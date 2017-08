Khởi tố đối tượng “làm chuyện người lớn” với cháu họ 15 tuổi

Ngày 9/8, Đại tá Thái Khắc Thống, Trưởng Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An xác nhận, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Cảnh Thắng (SN 1951), trú tại xã Đông Sơn, huyện Đô Lương về hành vi dâm ô với trẻ em.

Đối tượng Thắng tại cơ quan điều tra (Ảnh công an cung cấp).

Theo đó, Thắng là bác họ của nạn nhân nên bố mẹ cháu tin tưởng nhờ trông nhà lúc đi vắng. Trong những lần đó, Thắng thấy cháu gái 15 tuổi lớn phổng phao nên nảy sinh ý định dục vọng.

Vào một đêm cuối tháng 8/2016, Thắng thấy nạn nhân đang ngồi xem phim một mình trong phòng nên đã vào thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu. Sau đó, Thắng đe dọa nạn nhân không được nói chuyện này với ai.

Theo điều tra, trong vòng một năm, Thắng đã 6 lần dâm ô với cháu họ của mình, mỗi lần như vậy hắn lại cho nạn nhân tiền. Đến thời gian gần đây, phát hiện con có những biểu hiện khác thường nên gia đình mới gặng hỏi. Biết được sự việc, gia đình nạn nhân đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan công an.

Hiện, Công an huyện Đô Lương đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Anh Ngọc