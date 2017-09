Khởi tố đối tượng vận chuyển gần 1kg ma túy đá

Ngày 8/9, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Trung tá Lê Minh Hoàn – Phó trưởng Công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cho biết: Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Hà vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Nguyễn Văn Hùng (SN 1987, trú tại phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Hùng cùng gần 1kg ma túy đá bị thu giữ.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, vào khoảng tháng 4/2017, qua quá trình thâm nhập, các trinh sát Công an huyện Thanh Hà nắm bắt được thông tin về một "đầu nậu" cung cấp ketamin số lượng lớn tại huyện Thanh Hà và nhiều nơi ở địa bàn Hải Dương.

Trên cơ sở đó, Công an huyện Thanh Hà đã tổ chức lực lượng, bàn phương án, lên kế hoạch để tóm gọn đối tượng này.

Ngày 3/9, tại khu vực xã Nguyên Giáp (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương), tổ công tác Công an huyện Thanh Hà phối hợp với công an cơ sở đã bắt quả tang Hùng cùng gần 1kg ketamin.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hùng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan công an ước tính trị giá lượng ketamin kể trên vào khoảng 2 tỷ đồng.

Hiện tại, vụ án đang được Công an huyện Thanh Hà tiến hành điều tra mở rộng.

Minh Sơn