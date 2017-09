Khởi tố nhóm thanh niên mang hung khí đến trụ sở công an xã đe dọa

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, Công an huyện Thái Thụy vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hiệp (SN 1996), Giang Văn Hiển (SN 1992), Lê Duy Cường (SN 1998), cùng trú tại xã Thái Hưng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và Tạ Thăng Long (SN 1986), Tạ Ngọc Dương (SN 1992), cùng trú tại xã Thái An, huyện Thái Thụy về tội Gây rối trật tự công cộng.

4 trong 5 đối tượng tới trụ sở công an xã gây rối (Ảnh: Công an Thái Bình).

Trước đó, tối ngày 3/8 khi đi trên đường, Hiệp bị một người không rõ mặt chặn đường đánh. Cho rằng đây là Công an xã Thái Dương, huyện Thái Thụy, Hiệp liền gọi thêm Long, Dương, Hiển, Cường, cầm theo giáo, tuýp sắt, kiếm và bình xịt hơi cay đến trước cửa phòng Công an xã Thái Dương để chửi bới, lăng mạ.

Hiệp còn dùng giáo đe dọa, xịt hơi cay vào các công an viên Công an xã Thái Dương.

Trước cảnh nhóm đối tượng hung hãn cầm theo hung khí tới trụ sở công an gây rối, Công an xã Thái Dương đã báo cáo vụ việc lên Công an huyện Thái Thuỵ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thái Thụy ngay lập tức đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc và phối hợp với Công an xã Thái Dương tiến hành truy bắt các đối tượng hung hãn mang theo nhiều hung khí này.

Tang vật của vụ án (Ảnh: Công an Thái Bình).

Riêng, Tạ Thăng Long bỏ trốn, Công an huyện Thái Thuỵ đã phát lệnh truy nã để truy bắt đối tượng. Đến ngày 18/9, Công an TP.Đà Nẵng đã bắt được Long và đang tiến hành di lý Long từ Đà Nẵng về nhà tạm giữ Công an huyện Thái Thụy để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công Đức