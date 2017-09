Không có tiền học lái xe, nam thanh niên ăn lá ngón tự tử

Trước đó, chiều 6/9, người dân địa phương hoảng hốt phát hiện 3 em học sinh gồm: Xồng Bá D., Xồng Bá X. và Xồng Bá R. (đều SN 2009), học sinh trường tiểu học Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn ăn lá ngón tự tử trong rừng. Do được phát hiện muộn nên em Xồng Bá D. bị ngộ độc tử vong, 2 em còn lại được cứu sống. Nguyên nhân được xác định là do sợ bị gia đinh trách mắng việc các em trèo tường vào trường mầm non phá phách nên rủ nhau ăn lá ngón tự tử.