'Kiều nữ' bị hàng loạt nạn nhân 'tố' lừa cả trăm triệu rồi 'mất hút'

Liên tiếp trong một thời gian ngắn PV báo điện tử Người Đưa Tin nhận được phản ánh của hàng loạt nạn nhân “tố” N.T.V.A (SN 1982) trú tại xóm 1, thôn Lương Quy, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội nhận mỗi người cả trăm triệu đồng rồi quay sang đe dọa.

Chân dung "kiều nữ" N.T.V.A bị nạn nhân "tố" lừa xuất khẩu lao động.

Trao đổi với PV, Hoàng Xuân Nguyên (SN 1998, trú tại Xuân Lâm, xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị), người nộp cho N.T.V.A. 92 triệu đồng cho biết: “Giữa tháng 10/2016, em nộp tiền đặt cọc 10 triệu đồng cho chị V.A. để đi Nhật lao động. Ít ngày sau, chị ấy bảo em đỗ đơn hàng đi Nhật và yêu cầu em nộp tiếp 82 triệu đồng.

Em gọi điện về cho bố mẹ vay mượn gửi ra. Hai vợ chồng chị V.A. đưa em ra ngân hàng rút tiền. Em nộp tiếp cho chị V.A. số tiền 82 triệu đồng, đến tối về chị đưa em phiếu thu ghi số tiền bằng số là 3.000 USD, nhưng bằng chữ lại ghi là 3.500 đô la Mỹ, cộng với số tiền 10,5 triệu đồng tiền môi giới. Phiếu thu chỉ ghi đơn vị nhận là KTM, không có dấu của công ty, có chữ ký người nộp là chị V.A”.

Nguyên chia sẻ: “Sau khi nộp tiền, chị V.A. bảo em về quê hoàn thiện hồ sơ. Lúc em quay lại chị ấy tỏ thái độ như không quen biết, sau đó đưa em đến một công ty xuất khẩu lao động khác rồi bỏ mặc em ở đó.

Em có nhắn tin gọi điện thì chị bảo đã hết trách nhiệm, em hỏi số tiền nộp cho chị đâu để em nộp vào công ty thì chị không nghe máy thậm chí còn đe dọa qua tin nhắn và gọi điện. Chồng chị ấy cũng gọi điện dọa nạt, nếu em về nhà họ đòi tiền sẽ giết”.

Có mặt tại Hà Nội sau chuyến xe từ Quảng Trị ra Hà Nội, ông Hoàng Phiến (SN 1959, bố của Nguyên) cho biết: “Tôi đã đến cơ quan Công an huyện Đông Anh trình báo vụ việc. Số tiền 92 triệu đồng với gia đình tôi là quá lớn. Hai bố con tôi cũng đến tận nhà V.A để gặp và nói chuyện cho ra nhẽ, nhưng chỉ nhận được lời hứa hão.

Ngày 23/12/2016, V.A. có hẹn bố con tôi ở một địa chỉ trên đường Giải Phóng (Hà Nội) để trả tiền, nhưng tôi đợi mãi không thấy, gọi điện thì V.A. không nghe và tắt máy.

Tôi nhắn tin bảo bố con tôi sẽ sang tận nhà thì cả V.A. và chồng đe dọa sẽ giết nếu sang nhà họ đòi tiền. Hiện, cơ quan Công an huyện Đông Anh đã tiếp nhận đơn và các chứng cứ có liên quan như tin nhắn, phiếu thu. Họ nói sẽ điều tra và mời đến làm việc sau”.

Bố con ông Hoàng Phiến và Hoàng Xuân Nguyên chỉ mong lấy lại được số tiền.

Cùng chung cảnh ngộ, cô Lê Thị Truyện (SN 1968, trú tại thôn Hiển Vinh, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) bắt xe từ quê ra Hà Nội để tiếp tục làm đơn trình báo các cơ quan chức năng vì đã nộp cho V.A. cả trăm triệu.

Cô Truyện cho biết: “Gia đình tôi đã làm đơn trình báo lên Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) và họ hẹn ngày hôm nay đến làm việc. Đầu tháng 12/2015, V.A. báo cho gia đình biết con tôi đã đỗ đơn hàng đi Nhật Bản xuất khẩu lao động, yêu cầu nộp tiền phí 66 triệu đồng 20 triệu đồng tiền môi giới tại một quán cafe trên phố Chùa Hà (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Lúc giao tiền, V.A. có ghi giấy biên nhận và nói sẽ lấy phiếu thu của công ty về đưa gia đình sau. Đến giờ gia đình cũng chưa nhận được phiếu thu như V.A. nói. Con tôi cũng không thấy thông báo gì về việc đi nước ngoài. Ngoài ra, tháng 8/2015 tôi cũng nộp cho V.A. 10 triệu đồng tiền đặt cọc, 20 triệu đồng tiền chống trượt”(?!)”.

Cô Lê Thị Truyện (bên phải) cho biết, sẽ tiếp tục trình báo lên cơ quan huyện Đông Anh.

Cũng với chiêu thức tương tự, N.T.V.A. đã nhận 46 triệu đồng của chị Hoàng Thị Hiền (SN 1991, trú tại thôn Phú Ân, xã Hải Thái, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị). Chị Hiền cho biết: “Đầu tháng 9/2016, em đã nộp cho chị V.A. 46 triệu đồng để lo cho em đi xuất khẩu nhưng chờ mãi không thấy đi.

Đến cuối tháng 10/2016, em xin lại số tiền, nhưng chị ấy bảo khi nào đậu đơn hàng chị sẽ đóng tiền cho em và chỉ đưa em 1 triệu đồng để về quê. Tổng cộng chị V. A. mới trả em được 5 triệu đồng và còn cầm của em 41 triệu đồng nữa. Nhiều lần em gọi điện, nhắn tin nhưng chị ấy bảo không liên quan và còn đe dọa em.

Em đã làm đơn trình báo lên cơ quan công an huyện Đông Anh. Họ cũng gọi em đến làm việc và lấy lời khai”.

Ngoài các nạn nhân trên, PV còn nhận được rất nhiều đơn kêu cứu của người lao động đã tin tưởng nộp tiền cho N.T.V.A.. Như anh Lê Văn Linh và chị Nguyễn Thị Ánh cùng trú tại xã Duy Linh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình với số tiền 40 triệu đồng và 43 triệu đồng. Chị Huy (huyện Củ Chi, TP.HCM) 10 triệu đồng, ông Dương Mạnh Kiên (tỉnh Quảng Bình) 10 triệu đồng, chị Trang (Quảng Bình) 60 triệu đồng...

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) xác nhận: “Công an huyện Đông Anh đã nhận được đơn trình báo của các nạn nhân tố giác liên quan đến chị N.T.V.A. có hành vi lừa đảo. Chúng tôi đang tiến hành xác minh thông tin, điều tra làm rõ. Về nguyên tắc, khi nhận được đơn trình báo của nhân dân, cơ quan công an sẽ tiến hành xác minh, điều tra làm rõ”.

PV báo điện tử Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Nhóm PVTS