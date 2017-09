Ngày 15/9, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Hồ Ngọc Lâm – Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Sách cho biết: “Hội đồng kỷ luật UBND huyện vừa ra quyết định kỷ luật ông Trương Phúc Thực hình thức khiển trách về sai phạm của ông này trong xác nhận hồ sơ lý lịch công dân”.

Ông Trương Phúc Thực - Phó Chủ tịch UBND xã An Bình

Trước đó, chiều 7/8, chị Nguyễn Thị Q. (SN 1994, trú tại thôn An Đông, xã An Bình) đến UBND xã An Bình xin xác nhận vào sơ yếu lý lịch để xin việc làm. Ông Thực đã xác nhận vào hồ sơ của chị Q.: "Bản thân và gia đình chưa chấp hành và thực hiện tốt quy định của địa phương".

Xác nhận của ông Thực là trái với Công văn số 1520/HTQTCT-CT ngày 20/3/2014 của bộ Tư pháp về việc hướng dẫn xác nhận sơ yếu lý lịch, gây bức xúc trong dư luận.

Chiều 8/8, UBND xã An Bình đã xác nhận lại hồ sơ cho chị Q. theo đúng quy định.

Minh Sơn