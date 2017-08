Ngày 16/8, đại diện cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng cho biết, đang tiếp tục làm rõ vụ án liên quan đến cái chết của anh L.V.T (SN 1991), quê tỉnh Thừa Thiên - Huế. Anh T. là thợ sửa xe và tạm trú trên địa bàn quận.

Trước đó, 0h15 ngày 16/8, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về vụ việc có đối tượng ném gạch gây nên cái chết cho anh T., trên địa bàn phường An Khê, lãnh đạo Công an quận Thanh Khê chỉ đạo đội CSHS cùng công an địa phương tiến hành xác minh, truy nóng các đối tượng gây án.

Vụ việc xảy ra trong đêm cùng với nhiều đối tượng có liên quan, khiến công tác điều tra gặp không ít khó khăn. Manh mối duy nhất từ nhân dân chỉ là một trong số các đối tượng liên quan có biệt danh Zít.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh tội phạm cùng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, ngay trong đêm, trinh sát đã làm rõ người có biệt danh Zít chính là Nguyễn Văn Trọng (SN 1991), trú quận Thanh Khê. Tiếp tục rà soát các mối quan hệ của Zít, đến 3h sáng cùng ngày, CSHS Công an quận Thanh Khê đã đưa tất cả 7 đối tượng có liên quan đến vụ án về trụ sở làm việc.

Đối tượng Huy tại CQĐT.

Qua điều tra, sự việc được xác định như sau: Ngày 15/8, do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu nên Hồ Quốc Lâm (SN 1985), trú tỉnh Quảng Nam và Trọng (Zít) xảy ra tranh cãi dẫn tới đánh nhau. Trong bàn nhậu còn có nạn nhân T.

Trọng rời khỏi quán nhậu trở về nhà trên địa bàn phường An Khê, rồi kể lại sự việc với nhóm bạn khác. Tại một địa điểm trên đường Nguyễn Phước Nguyên, phường An Khê, nhóm của Trọng và Lâm hẹn nhau nói chuyện rồi xô xát tiếp. Thấy mình yếu thế, Lâm nhảy lên xe máy do anh T. điều khiển để bỏ chạy.

Bấy giờ, Nguyễn Minh Huy (SN 1992), trú đường Nguyễn Phước Nguyên, là bạn của Trọng từ trong nhà lao ra hỏi thăm sự tình. Huy dùng viên gạch loại 6 lỗ ném về phía chiếc xe chở Lâm. Viên gạch trúng vào đầu anh T. khiến nạn nhân gục xuống đất. Sáng 16/8, nạn nhân tử vong tại bệnh viện.

Nguồn tin từ lãnh đạo đội CSHS Công an quận Thanh Khê cho biết, hiện đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Huy để điều tra về hành vi nói trên.

Nhâm Thân - Duy Cường