Nam Định: Ai "chống lưng" cho công ty thải chất độc ra môi trường?

Như báo Người Đưa Tin đã thông tin, hơn 10 năm qua, người dân xã Xuân Bắc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định phải sống trong cảnh khói bụi, mùi hôi khó chịu, môi trường ô nhiễm nghiêm trọng. Nguyên nhân của việc ô nhiễm là do nhà máy sản xuất của công ty CP Mạnh Chí chuyên sản xuất giấy tái sinh, giấy ráp, tái chế giấy bao bì carton.

Theo tìm hiểu của PV, công ty Mạnh Chí hoạt động không đúng với giấy phép kinh doanh. 3/4 số máy sản xuất giấy đều làm ra sản phẩm giấy tiền vàng, vàng mã với nhiều chất phẩm màu, hóa chất độc hại gây ô nhiễm kép.

Ống khói xả thải ra môi trường gây ô nhiễm có mùi hôi khó chịu của công ty Mạnh Chí.

Cụ thể, tại kết luận số 167/2005 của sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định, hàng tháng công ty Mạnh Chí sản xuất tới 180 tấn sản phẩm và khoảng trên 3.000 tấn giấy phế thải trên 1 năm.

Đến ngày 26/1/2006, bộ Tài nguyên và Môi trường có kết luận kiểm tra số 423/KL-TTR thải ra môi trường. Cùng với kết luận này, Bộ đã kiểm định 10 tiêu chí thì các chất kiểm định cho thấy đều vượt ngưỡng cho phép từ 2 đến 52 lần. Đặc biệt, chất thải xyanua (một loại chất cực độc) vượt ngưỡng cho phép tới 23 lần.

Công ty Mạnh Chí không xây dựng hệ thống xử lý chất thải theo tiêu chuẩn. Khói và khí không qua xử lý, thải qua các ống cả ngày, nhất là vào đêm tối. Nước thải ngâm giấy, nước lọc bột giấy… không qua bể lọc mà xả thẳng ra môi trường.

Người dân chỉ còn biết trông mong vào cơ quan chức năng (Ảnh: Công Đức).

Để tìm hiểu rõ vì sao công ty gây ô nhiễm nghiêm trọng lại có thể tồn tại trong khu dân cư hơn 10 năm, PV báo Người Đưa Tin đã có buổi làm việc với ông Vũ Trường Khánh – Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Xuân Trường, Nam Định.

Qua buổi làm việc, ông Khánh cho biết, tháng 6/2017, huyện có đợt thanh kiểm tra tại công ty Mạnh Chí nhưng vẫn chưa có kết luận. Tuy nhiên, kết quả đã được thông qua hội dự thảo kết quả diễn ra vào ngày 8/9.

Khi được hỏi về việc có phát hiện ra sai phạm gì của công ty về việc gây ô nhiễm môi trường qua thông dự thảo, đại diện phòng Tài nguyên và Môi trường tiết lộ: “Cũng đã phát hiện ra vấn đề. Đó là có phát sinh mùi do khâu vệ sinh công nghiệp kém và quan trọng là do ống chụp khử mùi bị gãy do bão thời điểm năm ngoái. Kho chứa chất thải chưa đúng quy định và bùn thải thì cần phải lấy mẫu đi kiểm nghiệm mới được xả thải ra môi trường”.

Nhiều lá đơn kiến nghị được người dân gửi tới cơ quan chức năng trong hơn 10 năm qua (Ảnh: Công Đức).

Khi được hỏi về phương pháp khắc phục thì đại diện của phòng Tài nguyên và Môi trường cho biết: Công ty hứa khắc phục tình trạng sai phạm trong vòng hơn một tháng và trả lời sau ngày 15/10. Đồng thời, nếu như có kết quả chính thức của đợt thanh kiểm tra nếu có sai phạm sẽ đình chỉ hoạt động 6 tháng hoặc vĩnh viễn đối với việc sản xuất của công ty.

Trước những thông tin trên, người dân đặt ra nhiều câu hỏi: Công ty Mạnh Chí hoạt động sản xuất mà ống khói không có chụp khử mùi. Vậy, sự quan tâm của chính quyền và cơ quan chức năng đã đúng mức chưa? Hệ thống thiết kế và kết cấu xây dựng của ống khử mùi có đảm bảo không?

Hơn 10 năm qua, người dân phải sống trong bầu không khí ngột ngạt và khó chịu, chất thải xyanua (chất kịch độc) được phát hiện vượt ngưỡng cho phép tới 23 lần mà cơ quan chức năng vẫn thờ ơ cho công ty tồn tại trong khu dân cư. Trong khi chất thải công nghiệp tuyệt đối không được xả thải trực tiếp ra môi trường và bắt buộc phải mang đến các nhà máy xử lý rác thải công nghiệp.

Qua đó có thể thấy, sự buông lỏng của cơ quan chức năng địa phương để công ty Mạnh Chí hoạt động sai quy định, gây ô nhiễm môi trường trong hơn 10 năm qua.

Nhóm PV