Những bức ảnh chấn động

Từ lâu, Nga và Syria đã lên tiếng cáo buộc các chiến binh người Kurd cho Mỹ hậu thuẫn, mà nòng cốt là Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), có sự thông đồng với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại nhiều khu vực ở Syria. Đặc biệt là trường hợp tại Deir ez-Zor.

Tại Deir ez-Zor, bộ Quốc phòng Nga vừa tuyên bố quân Chính phủ Syria (SAA) và đồng minh đã bị bắn phá nhiều lần từ phía khu vực do SDF kiểm soát.

Lính SAA tại Deir ez-Zor.

Hơn nữa, người phát ngôn bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov mới đây khẳng định, “các chiến binh SDF hoạt động vì cùng mục tiêu với những kẻ khủng bố IS, tình báo Nga vẫn chưa ghi nhận bất kỳ lần đối đầu nào giữa IS và SDF”.

Ông cũng nói thêm, Nga không do dự tấn công SDF, bởi lực lượng này đang đe dọa tới tiến độ các chiến dịch oanh kích và ảnh hưởng tới sự an toàn của các đồng minh của Moscow, ở đây là SAA.

Thậm chí trước đó Mỹ còn được cho là đã giải thoát hàng chục chỉ huy IS khỏi Deir ez-Zor khi SAA và đồng minh đang giành được thắng lợi tại đây.

Các chuyên gia an ninh Nga phân tích Washington hành động như vậy nhằm cố ý cản đà tiến của quân Syria.

Để minh chứng cho những cáo buộc đó, mới đây bộ Quốc phòng Nga đã tung ra 12 bức ảnh cho thấy SDF cùng đặc nhiệm Mỹ đang hoạt động ở khu vực IS kiểm soát mà không phải đối mặt với bất kỳ cuộc giao tranh nào.

Hơn nữa, cũng không có lính Mỹ hay dân quân người Kurd nào tấn công vào các vị trí của IS, cho thấy họ đang hợp tác với nhau hơn là đang thỏa hiệp ngừng bắn, theo nhận xét của tờ Zero Hedge.

Nói cách khác, đặc nhiệm Mỹ, SDF và IS đang đối xử với nhau theo cách của những đồng minh thường làm việc.

Xuất hiện nhiều xe bọc thép Mỹ tại căn cứ IS ở phía Bắc Deir ez- Zor.

Những bức ảnh cho thấy IS và SDF cùng đặc nhiệm Mỹ có sự "thấu hiểu" lẫn nhau đến lạ lùng ở Deir ez-Zor.

Các thiết bị quân sự của Mỹ xuất hiện ở khu vực do IS kiểm soát

Những bức ảnh mà bộ Quốc phòng Nga công bố được chụp trong khoảng từ ngày 8 đến 12/9 ở những địa điểm mà IS đóng quân. Tại đây, một số lượng lớn xe Hummer của Mỹ, nằm trong biên chế của lực lượng đặc nhiệm.

Ngoài ra, những bức ảnh cho thấy, đặc nhiệm Mỹ có thể dễ dàng vượt qua các tuyến phòng thủ của IS. Các đơn vị dân quân SDF cũng có thể vượt qua mạn tả của sông Euphrates về phía Deir ez-Zor.

Phía Nga cáo buộc có sự liên kết giữa đặc nhiệm Mỹ và IS.

Không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy liên quân của Mỹ không kích để diệt những tay súng IS tại khu vực. Thậm chí, các đơn vị của Mỹ còn đóng quân ở thành trì của IS nơi có nhiều tay súng cực đoan đang hoạt động.

Những bằng chứng do Nga cung cấp cho thấy, dù chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra thờ ơ với chính sách hỗ trợ các nhóm phiến quân thánh chiến, nhưng trên thực tế lính Mỹ còn đang “thông đồng” với IS, theo tờ Zero Hedge.

Những bức ảnh cho thấy SDF và lính Mỹ dễ dàng hoạt động ở khu vực IS chiếm đóng.

Sự im lặng khó hiểu

Điều đó cũng giải thích vì sao hồi tháng Sáu vừa qua, SDF đã cho phép IS rời khỏi Raqqa một cách hòa bình và hướng về Deir ez-Zor, một nơi mà sau đó đã biến thành thành trì lớn nhất còn lại của IS ở phía Đông Syria.

Nhưng tới nay, “cánh tay ủy nhiệm” SDF của Mỹ không chỉ cho IS rút quân một cách nhẹ nhàng, mà họ còn liên kết với lực lượng IS trên chiến trường.

Thực tế đó là bằng chứng lý giải việc chiến binh SDF bị thương khi quân Syria tấn công vào các vị trí của IS.

Có thể nói tới nay SDF và IS có chung một mục đích, dù hai nhóm hệ tư tưởng khác nhau.

Họ đều muốn ngăn chặn tiến trình độc lập của Syria và thách thức sự vẹn toàn lãnh thổ của quốc gia Trung Đông này sau 6 năm chiến tranh.

Hệ tư tưởng của mỗi nhóm cũng mâu thuẫn với Hiến pháp của Syria. Do đó, hai nhóm này đang cùng tìm kiếm phương thức để lan truyền hệ tư tưởng của mình.

Hiện liên minh do Mỹ cầm đầu vẫn chưa đưa ra tuyên bố nào sau những cáo buộc của bộ Quốc phòng Nga.

Xem thêm: Syria: Chi tiết chiến dịch Deir ez-Zor khốc liệt của SAA trong tháng 9/2017

D.T