Ngây ngất với MV cực đẹp của Suni Hạ Linh, Kai Đinh và Monstar

Nếu như cô nàng Suni Hạ Linh từng được yêu mến qua bản hit Em đã biết với một vẻ ngoài nhẹ nhàng thì Kai Đinh khiến khán giả tò mò về chất giọng unisex đặc trưng và khả năng sáng tác “thần sầu”. Trong khi đó, Monstar lại là sự “đổ bộ” của các chàng trai “đẹp hơn hoa” cùng phong cách biểu diễn lôi cuốn, trẻ trung.

3 hình ảnh, 3 nhân tố đặc biệt của làng nhạc Việt lần đầu tiên kết hợp cùng nhau trong MV đầy màu sắc hiện đại Chỉ cần là mình cùng nhau. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên, khán giả được nhìn thấy một Kai Đinh mạnh mẽ, phóng khoáng, tràn đầy năng lượng thay vì hình ảnh của một anh chàng lãng đãng, buồn vu vơ trước đó.

Ca khúc là bản nhạc dành cho mùa hè của thế hệ trẻ Việt. Với ngôn từ tươi sáng cùng giai điệu sôi động, tràn đầy hứng khởi, Chỉ cần là mình cùng nhau đã khiến cho giới trẻ đứng ngồi không yên vì “bao la ngoài kia là những điều tuyệt vời”!. Nhưng không chỉ đơn thuần là đi du lịch, ca khúc còn là nguồn cảm hứng với thông điệp “Đi đâu cũng được, miễn là đi cùng nhau”. Bởi mùa hè, bởi thanh xuân của chúng ta chính là những lần thổn thức, là những khát khao được khám phá những miền đất mới cùng với gia đình, bạn bè, người yêu và những người ta yêu mến.

Chỉ cần là mình cùng nhau chính là ca khúc được tác giả Kai Đinh sáng tác dành tặng riêng cho Here we go mùa 2 – cuộc thi du lịch trải nghiệm lớn nhất dành cho giới trẻ do Kenh14.vn tổ chức. Với nền nhạc tropical hiện đại cùng sự thể hiện của 3 giọng ca trẻ đầy ấn tượng, Chỉ cần là mình cùng nhau chính là khởi nguồn tinh thần của Here we go mùa 2, cũng là khởi nguồn cho tinh thần của những chuyến đi tuổi trẻ.

MV Chỉ cần là mình cùng nhau là câu chuyện về những người bạn xa lạ trên một cuộc hành trình. Họ gặp nhau một cách tình cờ, không báo trước và trở nên thân thiết khi cùng chia sẻ đam mê du lịch, trải nghiệm những khoảnh khắc thú vị. Thông qua MV, Here we go muốn đem đến cho người xem những góc nhìn mới về những chuyến đi: Không quan trọng chúng ta đi đâu, chỉ cần được đi cùng nhau, chỉ cần được làm những điều mình muốn. Đó đã là một quãng thời gian đáng để đánh đổi trong những năm tháng tuổi trẻ.

Chia sẻ về nguồn cảm hứng sáng tạo ca khúc, Kai Đinh cho biết: “Khi mà BTC Here we go chia sẻ rất muốn có một ca khúc chủ để cho mùa thứ hai thì Kai đã gửi demo ca khúc này với phần lời mở đầu khá tâm đắc của cả hai bên. Tuy nhiên, chất liệu nhạc ban đầu thì lại không phải là tinh thần mà Here we go mong muốn, thời gian lại khá gấp, thế là Kai nghĩ, chắc lần này chưa thể làm việc cùng được. Rồi tình cờ Kai lại thấy được một trong các thông điệp của chính Here we go trên facebook cá nhân của một người anh, thế là ngay khoảnh khắc đó câu hát chủ đề "chỉ cần là mình cùng nhau, qua bao núi rộng biển sâu, chỉ cần là mình được sống như những gì mình muốn, bao la ngoài kia là những điều tuyệt vời..." vang lên trong đầu. Và các ý tưởng sau đó nối tiếp liền mạch và tự nhiên.”

Nói về MV Chỉ cần là mình cùng nhau, Suni Hạ Linh cho biết: “Ca khúc chính là một bản hoà ca của tuổi trẻ. Tôi nghĩ, khi chúng ta còn trẻ hãy cố gắng trải nghiệm thật nhiều. Và còn sự trải nghiệm nào giá trị hơn những chuyến đi với những con người mới, quan niệm mới đến từ khắp mọi nơi trong mỗi cuộc hành trình”. Trong khi đó, các chàng trai Monstar thì cho rằng: “Cuộc sống sẽ tẻ nhạt biết bao nếu như thiếu những chuyến đi và những kỉ niệm. Nhiều người nghĩ rằng cứ xách balo lên và đi, đi càng nhiều càng tốt. Nhưng, Monstar lại nghĩ rằng, một chuyến đi thực sự có ý nghĩa và đáng nhớ không phải đi đâu, đi bao xa mà là đi với ai. Đi đâu cũng được, miễn là đi cùng nhau”.

Lê Anh