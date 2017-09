Nghệ An: Đi chơi trên đường làng, bé 4 tuổi bất ngờ tử vong

Ngày 9/9, ông Hồ Trọng Lộc, Trưởng Công an xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An xác nhận, trên địa bàn vừa có một cháu bé 4 tuổi tử vong. Hiện, ban Công an xã đang phối hợp cùng Công an huyện Quỳnh Lưu và cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo đó, chiều 8/9, sau khi đi học về thì cháu Bùi Duy Q. (4 tuổi), trú tại xóm 7, xã Quỳnh Lương xin phép bố mẹ đi chơi. Đến khoảng 18h30 cùng ngày không thấy Q. trở về nhà, cả gia đình đã tổ chức đi tìm kiếm.

Cơ quan chức năng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Khi đến đoạn đường thuộc xóm 7, xã Quỳnh Lương, người thân bàng hoàng phát hiện bé Q. nằm bất động dưới đường, chạy đến kiểm tra thì cháu đã tử vong từ trước đó.

Sau khi nhận được tin báo, ban Công an xã Quỳnh Lưu đã có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên Công an huyện Quỳnh Lưu. Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện bên cạnh cháu Q. có một sợi dây điện còn dính vào chân, có vết cháy sém.

Sợi dây điện bị đứt bên cạnh thi thể cháu bé vẫn có dòng điện chạy qua

Được biết, sợi dây điện trên nằm trong hệ thống dây chằng chịt trên đường điện liên xóm. Tại thời điểm phát hiện vụ việc, sợi dây bị đứt sà xuống đường. Khi người dân dùng bút thử điện thì phát hiện đèn đỏ (chứng tỏ có điện).

Tối cùng ngày, sau khi hoàn tất các thủ tục, cơ quan chức năng đã tiến hành bàn giao thi thể cháu Q. cho gia đình, để tiến hành mai táng theo phong tục của địa phương.