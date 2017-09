Nghệ An: Đi uống rượu về, dùng cuốc bổ nhiều nhát vào đầu vợ

Ngày 22/9, thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Lê Văn Thiết (SN 1977), trú xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Thiết tại cơ quan điều tra (Ảnh công an cung cấp).

Theo hồ sơ, vào khoảng 12h ngày 14/9, sau khi đi uống rượu về, Lê Văn Thiết đã gây sự rồi cãi nhau với vợ là chị Đào Thị T. (SN 1983).

Trong lúc tức giận, Thiết đã dùng điếu cày đánh vợ. Hoảng sợ, chị T. đứng dậy bỏ chạy. Lập tức, Thiết đuổi theo cầm lấy cuốc dựng cạnh đó bổ nhiều nhát vào đầu vợ khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Phát hiện sự việc, hàng xóm đã chạy sang ngăn cản rồi đưa chị T. đi bệnh viện cấp cứu. Kết quả giám định thương tật của chị T. được xác định là 16%.

Nhận tin báo, Công an huyện Nghi Lộc đến đưa người đàn ông này về trụ sở công an phục vụ điều tra. Được biết, vợ chồng Thiết có 3 con gái còn nhỏ. Đứa lớn nhất học lớp 1, còn đứa nhỏ nhất mới 8 tháng tuổi.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.