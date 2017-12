Nghệ An: Xe “khủng” Thanh Thành Đạt đi như… “trẩy hội”?

Xe quá khổ "ăn" gỗ dăm từ điểm công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Nghệ An.

Người dân xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An phản ánh rằng, Tỉnh lộ 536 (còn gọi là đường Nam Cấm), từ lý trình Km2+600 đến Km6+00 những ngày gần đây thường xảy ra tình trạng xe chở gỗ dăm làm rơi vãi gỗ nguyên liệu trên mặt đường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường. Không những thế, nhiều xe này còn kéo rơ mooc chở đầy gỗ dăm vượt thùng đi lại nghênh ngang khiến cho người đi đường rùng mình.

Người đi đường rùng mình khi chứng kiến giàn xe đi lại trên Tỉnh lộ 536.

9h ngày 7/12, PV có mặt tại tuyến đường trên mới hay việc người dân "tố" là có cơ sở. Từ điểm công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Nghệ An, nằm trên Tỉnh lộ 536, từng xe gỗ dăm sau khi "ăn" đầy hàng nối đuôi nhau nhộn nhịp trên đường. Do phóng nhanh gặp gió nên đi đến đâu thì xe lại rải gỗ dăm xuống đường đến đó.

Nhiều xe "khủng" nối đuôi nhau như "trẩy hội".

“Nhìn xe cơi nới thùng đã sợ nhưng việc gỗ dăm bay xuống đường cũng khiến cho chúng tôi đi xe máy rất nguy hiểm. Người dân đã nhiều lần kiến nghị, lực lượng chức năng có ra quân xử lý nhưng sau rồi đâu lại vào đấy”, một người dân sống bên Tỉnh lộ 536 thuộc địa bàn xã Nghi Hợp nói.

Xe chở gỗ dăm làm rơi vãi gỗ nguyên liệu trên mặt đường, ảnh hưởng đến ô nhiễm môi trường.

Quan sát thì những chiếc xe kéo rơ mooc chất đầy gỗ dăm vượt thùng. Chỉ chưa đến 1 tiếng đồng hồ quan sát đã có hàng chục lượt xe khủng vào “ăn” gỗ dăm tại công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Nghệ An sau đó lại nghênh ngang đi trên Tỉnh lộ 536, thuộc địa bàn huyện Nghi Lộc rồi theo Quốc lộ 46, thuộc địa bàn TX.Cửa Lò xuống cảng Cửa Lò và ngược lại.

Những chiếc xe quá khổ chở đầy gỗ dăm phần lớn đều ghi tên Thanh Thành Đạt.

Điều đáng nói là những chiếc xe quá khổ chở đầy gỗ dăm phần lớn đều ghi tên Thanh Thành Đạt. “Chúng tôi không hiểu vì sao mà những xe khủng mang hiệu Thanh Thành Đạt nhộn nhịp như… “trẩy hội” nhưng không bị lực lượng chức năng xử lý. Phải chăng doanh nghiệp này đã được "bảo kê"?”, một người đi trên Tỉnh lộ 536 băn khoăn.

Chỉ trong chưa đến 1 tiếng đồng hồ hàng chục lượt xe khủng nghênh ngang đi trên Tỉnh lộ 536 rồi theo Quốc lộ 46 xuống cảng Cửa Lò và ngược lại.

Sáng 7/12, có mặt tại những đoạn đường trên - nơi xe quá khổ Thanh Thành Đạt đi lại nhưng PV không thấy lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông có mặt, xử lý.

Trao đổi với PV, thiếu tá Nguyễn Thanh Bình, Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Nghi Lộc thừa nhận có thực trạng xe chở gỗ dăm của công ty Thanh Thành Đạt gây ô nhiễm môi trường vì để dăm bay xuống Tỉnh lộ 536. Còn việc xe quá khổ hoạt động mà công an không xử lý là vì không biết. Sắp tới, Công an huyện Nghi Lộc sẽ phối hợp với các lực lượng liên quan để xử lý dứt điểm tình trạng xe quá khổ lưu thông trên Tỉnh lộ 536.