Nghi án nữ Phó chủ nhiệm HTX bị sát hại, cướp tài sản

Chiều 12/9, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tích cực tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của bà H. (SN 1958, trú tại thôn Duệ Đông, thị trấn Lim, huyện Tiên Du), Phó Chủ nhiệm hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thôn Duệ Đông, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Theo thông tin ban đầu, hàng ngày bà H. thường cùng mọi người dậy sớm để tập thể dục buổi sáng.

Vào khoảng hơn 5h sáng 12/9, do chưa thấy bà H. đi tập thể dục như mọi ngày nên mọi người đã đến gọi. Tuy nhiên, khi đến nơi, thấy cửa nhà bà H. đóng, gọi thì không thấy ai trả lời nên người dân đã đẩy cửa đi vào và bàng hoàng phát hiện bà đang nằm bất động trên nền nhà.

Ngay sau đó, người dân đã báo cáo lên cơ quan công an. Nhận được tin, Công an huyện Tiên Du và Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng có mặt hiện trường.

Qua khám nghiệm hiện trường và quá trình điều tra ban đầu, cơ quan chức năng phát hiện bà H. đã tử vong, trên thi thể có nhiều vết thương trên đầu. Đồng thời, trong nhà nạn nhân bị mất một số tài sản.

Hiện trường vụ án.

Theo một số chia sẻ của người dân địa phương, vào tối 11/9, thấy bà H. đi thu được tiền bán lợn khoảng 20 triệu đồng.

Được biết, hàng ngày bà H. bán thuốc trừ sâu để kiếm thêm thu nhâp. Bà không có chồng con, sống 1 mình, thi thoảng có cháu gái bà đến ngủ cùng. Tuy nhiên, vào hôm xảy ra vụ án, bà ngủ 1 mình.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ, truy tìm kẻ gây án.

K.Ngân