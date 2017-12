Trước đó, báo điện tử Người Đưa Tin đã phản ánh, vào ngày 22/11, ông Nguyễn Võ Năng N. (58 tuổi), ở xóm 4, xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, đã bị con trai là Nguyễn Võ Tới đánh bị thương nặng. Sau đó, ông N. được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tại đây các bác sĩ chẩn đoán, ông N. bị đánh mẻ bánh chè, gãy 1 xương sườn, mẻ xương ống, người bầm tím…

Ông N. bị con trai đánh đập trên mặt vẫn còn những vết thương chưa lành.

Theo ông Phạm Văn Kiên, Trưởng Công an xã Hưng Lợi, sau khi bị đánh, ông N. nói là do ngã mà không khai báo với công an. Chỉ đến khi người dân sống gần nhà ông thông tin, công an mới nắm được sự việc.

Sáng 10/12, cũng theo ông Phạm Văn Kiên thì nguyên nhân ban đầu ông N. bị con trai đánh là do gia đình nghi ngờ ông N. lấy 5 triệu đồng đi uống rượu. Đây là số tiền mà em trai Tới đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài gửi về.

Ông N. bị đánh mẻ bánh chè, gãy 1 xương sườn, mẻ xương ống.

Được biết, Công an huyện Hưng Nguyên đã giám định thương tật ông N. và đang chờ kết quả để xử lý Tới theo quy định của pháp luật.

Hiện, ông N. cũng đã xuất viện trở về nhà để gia đình chăm sóc.