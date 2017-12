Vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện thông tin bé trai tên G.K, khoảng 10 tuổi bị mẹ kế đánh đập dã man và nhốt trong nhà trọ suốt nhiều tháng, không cho đi học. Chỉ sau 2 năm ở cùng người mẹ kế ấy và bố ruột, từ một đứa trẻ trắng trẻo, mập mạp nặng khoảng 40kg, xinh trai, đếm nay cháu chỉ còn chừng 20kg, mặt có dấu hiệu bị đánh đập.

Thông tin ban đầu của phóng viên ghi nhận được, thời điểm cháu bị đánh khi đang ở trọ tại ngõ 245 Lạc Long Quân (Hà Nội).

Để xác thực các thông tin đang lan truyền trên mạng, chiều 6/12, PV báo Người Đưa Tin có mặt tại ngõ 55 Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) – nơi ở của ông bà nội bé K.

Bé K. nghi bị bố và mẹ kế đánh đập.

Theo bà H. (người bán hàng ở cạnh nhà ông V. – ông nội bé K.), ngày 5/12, họ vô cùng bất ngờ khi thấy một cậu bé ăn mặc nhếch nhác về đứng trước cửa nhà số 13 gọi cửa. Sau khi thấy có người gọi cửa ông V. đã ra mở cửa.

Lúc đầu ông không nhận ra đó chính là đứa cháu nội mà đã khoảng 2 năm nay ông không gặp, vì cháu có nhiều vết bầm tím trên mặt. Chỉ sau khi bé K. lên tiếng xác thì ông mới bàng hoàng nhận ra.

Sau khi hỏi chuyện, mọi người mới tá hoả khi biết được những vết thương trên người cháu G.K. là do bố và mẹ kế đánh đập trong suốt một thời gian dài. Ngay sau đó, gia đình đã trình báo sự việc lên cơ quan công an phường Ngọc Hà (Ba Đình, Hà Nội), đồng thời liên lạc với mẹ đẻ cháu G.K. để cùng đưa cháu đến bệnh viện thăm khám.

Cũng theo bà H., cháu K. có kể lại với mọi người trong gia đình, từ khi chuyển ra ở cùng với bố và mẹ kế, cháu không được bố mẹ cho đi học, đêm cũng không cho ngủ và thường xuyên bị bố và mẹ đánh vào người và vào đầu.

Do không thể chịu đựng được những trận đòn từ bố và mẹ kế, ngày 5/12 cháu K. đã trốn ra ngoài, sau đó bắt xe bus về nhà ông bà nội đang sống ở đường Hoàng Hoa Thám cầu cứu. Thời điểm bé bỏ trốn chỉ có trong tay 5.000 đồng, sau đó có người thương cho thêm tiền để K. đi xe bus về nhà. Lúc về tới nhà, trong tay K. chỉ còn lại 1.000 đồng.

Ông nội bé K. trao đổi thông tin với phóng viên

Trao đổi với chúng tôi, ông nội cháu K. xác nhận ngày 5/12 cháu K. có trở về nhà. Sau đó, một người nào đó ở hàng xóm đã gọi điện cho mẹ cháu đến đón cháu đi.

Được biết, bố mẹ ruột của cháu K. là anh N. và chị Ng. Họ có với nhau hai đứa con và đã li hôn cách đây khoảng 4 năm, bé K. ở với bố, em gái ở với mẹ.

Hiện cháu K. đã được mẹ cháu đón và đưa đi chụp chiếu. Còn con trai ông đến thời điểm này chính ông cũng không biết là đang ở đâu. Cũng theo lời kể của ông nội cháu K., con trai ông dẫn theo vợ hai và con trai ra ngoài ở đã gần 2 năm nay và rất ít khi về nhà.

Theo nguồn tin của chúng tôi, hiện cháu K. đã được chụp chiếu xong đang được điều trị tại bệnh viện.

Khu nhà trọ trên đường Lạc Long Quân - nơi bố và mẹ kế đã đánh đập cháu K. dã man

Trước những thông tin trên, trao đổi với chúng tôi lãnh đạo công an phường Ngọc Hà xác nhận có tiếp nhận nguồn tin trình báo từ gia đình. Tuy nhiên, do sự việc xảy ra ở phường Nghĩa Đô (Cầu Giấy, Hà Nội), nên công an phường Ngọc Hà đã chuyển hồ sơ về nơi xảy ra sự việc để giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Liên lạc với lãnh đạo công an phường Nghĩa Đô chúng tôi được biết, hiện cơ quan công an phường này đang thu thập chứng cứ và tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Chiều ngày 6/12, chúng tôi đã tìm về nơi bố cháu K. thuê trọ, tuy nhiên theo thông tin từ những người trong khu trọ, từ tối 5/12 người bố và mẹ kế của cháu K. đã bỏ đi. Những người sống cùng xóm trọ cũng không biết đôi vợ chồng này đã đi đâu.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Nguyễn Huệ