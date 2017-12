Bệnh viện K vừa thực hiện ca can thiệp nội soi cho bệnh nhân ung thư đại tràng Phạm Văn T. (63 tuổi, Thường Tín, Hà Nội) theo phương pháp mới, ứng dụng chất nhuộm màu ICG. Ca phẫu thuật có sự sự phối hợp của chuyên gia đến từ Italia GS.Luigi Boni, khoa Phẫu thuật tổng quát, bệnh viện The Circolo Hospital and Macchi Foundation.

Phẫu thuật ung thư đại tràng cho bệnh nhân T.

Theo các bác sĩ, trước khi nhập viện, bệnh nhân có tình trạng sụt cân không rõ nguyên nhân, mất 2kg/tháng dù không bị nôn, sốt nhưng ăn uống kém, kèm theo đó là đi ngoài máu lẫn phân. Điều đáng nói, bệnh nhân không có bệnh lý đặc biệt, tiền sử gia đình cũng không có người bị ung thư. Sau khi phát hiện khối u, sinh thiết, bệnh nhân được chẩn đoán ung thư đại tràng; được chỉ định nội soi cắt nửa đại tràng trái.

PGS.TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc bệnh viện K cho biết, Ung thư đại trực tràng rất phổ biến tại Việt Nam. Đây là loại ung thư đứng thứ 4 trong số 10 bệnh ung thư phổ biến nhất ở nam giới với số mắc mỗi năm khoảng 8.000 ca, dự kiến đến năm 2020 sẽ tăng lên hơn 13.000. Ung thư đại trực tràng cũng đứng thứ 2 trong số 10 bệnh ung thư phổ biến ở nữ giới, với khoảng hơn 6.000 ca mắc mỗi năm, dự kiến đến năm 2020 sẽ tăng lên hơn 11.000.

“Phần lớn biểu hiện của bệnh không đặc trưng nên người bệnh thường không nghĩ tới ung thư. Trong khi đó, ung thư đại trực tràng có tiên lượng tốt nếu phát hiện sớm, với tỷ lệ khỏi bệnh sau 5 năm là 40-60%. Vì thế, khi có các dấu hiệu có thể chỉ điểm cho ung thư đại tràng, như đi ngoài lẫn máu, sút cân bất thường…cần phải đi khám ngay. Tốt nhất để phát hiện sớm người dân nên đi khám định kỳ để được chỉ định khám, nội soi đại tràng phù hợp phát hiện khối u”, PGS.Thuấn khuyến cáo.

Để phòng ngừa ung thư đại tràng, theo PGS.TS. Trần Văn Thuấn đưa ra 4 lưu ý:

1.mỗi người cần thực hiện một lối sống lành mạnh, tăng cường vận động thể chất.

2.Hạn chế ăn mỡ, thịt động vật; giảm phần năng lượng nạp vào cơ thể, chất béo từ 40% xuống 20-25%.

3.Tăng cường ăn các chất xơ và hoa quả tươi hằng ngày... sẽ hỗ trợ ngăn ngừa ung thư. Đặc biệt cần hạn chế thức ăn muối, lên men, cá khô, xì dầu, thịt xông khói.

4.Hạn chế lạm dụng rượu, bia và các chất lên men khác để ngăn ngừa ung thư.

N.Giang