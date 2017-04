Người phụ nữ bị dân vây do nghi có động cơ xấu được 'giải oan'

Như tin đã đưa, khoảng 8h ngày 18/4, một người phụ nữ đi xe máy tới nhà ông Nguyễn Văn K., trú tại xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Khi vừa gặp ông K., người này bất ngờ ngỏ ý hỏi vay 20 triệu đồng để cho con đi nước ngoài.

Do không quen biết, ông K. không trả lời và quay vào nhà. Thấy vậy, người phụ nữ này liền lên xe đi. Tuy nhiên, do nghi ngờ chị này có động cơ xấu, ông K. đã hô hoán bà con địa phương tổ chức truy đuổi, vây bắt. Sau khi được đưa lên trụ sở Công an xã Diễn Hạnh, người này khai tên là B. (SN 1975), trú tại xã Diễn Bình, huyện Diễn Châu.

Người dân hiểu nhầm nên mới vây bắt chị B. (Ảnh cắt clip)

Tại trụ sở công an, chị B. khẳng định mình chỉ vay tiền, không hề "thôi miên" ai. Tuy nhiên, thấy vụ việc vượt quá thẩm quyền, Công an xã Diễn Hạnh đã bàn giao chị này cho Công an huyện Diễn Châu để tiếp tục điều tra.

Liên quan tới vụ việc, ngày 19/4, Công an huyện Diễn Châu thông tin, sau khi điều tra, đơn vị đã xác định chị B, không dùng thuật "thôi miên" để cướp tài sản. Chị này đi vào nhà ông K. để hỏi vay tiền là đúng. Tuy nhiên, do chị B. không quen biết với gia chủ mà hỏi vay, khiến người dân hiểu nhầm, vây bắt.

Sau khi làm rõ nghi vấn, Công an huyện Diễn Châu đã cho chị B. trở về nhà.

Rất đông người dân đã vây bắt chị B.

Xác nhận sự việc trên, ông Trần Văn Diên, Trưởng Công an xã Diễn Bình cho biết, hiện, chị B. đã trở về nhà an toàn.

“Công an huyện Diễn Châu đã điều tra và khẳng định chị B. không có hành vi thôi miên để trộm tài sản. Chị B. đã trở về nhà trong tình trạng sức khỏe tốt, không bị thương, tâm lý cũng đã ổn định”, ông Diên thông tin thêm.

Anh Ngọc

Xem thêm video: