Nhiều điểm tập kết, kinh doanh than trái phép gây ô nhiễm

Tập kết than trái phép.

Tại xã Nghi Sơn, UBND xã đã cho công ty Than Thanh Hoá mượn đất để tập kết, vận chuyển than từ Bến cảng tổng hợp Nghi Sơn đến nơi tiêu thụ. Trong khi đó, công ty không có biện pháp bảo vệ môi trường khiến bụi than liên tục phát tán. Cùng với đó, việc vận chuyển đã để than vương ra tuyến đường Đông Tây 4, làm lấp rãnh thoát nước và ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Khu vực đất tại cảng tổng hợp Nghi Sơn được UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền chấp thuận cho Hải đội 2 (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh) sử dụng phục vụ cho công tác quốc phòng. Thế nhưng, đơn vị này đã cho công ty TNHH Quang Trung thuê làm bãi trung chuyển than cũng đang gây ra tình trạng ô nhiễm tại bến cảng.

Được biết Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đã công văn 2251/BQLKKTNS &CKCN-TNMT ngày 24/10/2017 gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nêu rõ: Khu đất tại cảng được UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền chấp thuận sử dụng phục vụ cho công tác quốc phòng. Hiện nay, Hải đội 2 đã cho công ty TNHH Quang Trung thuê làm bãi trung chuyển than; bãi trung chuyển than không có các biện pháp bảo vệ môi trường làm ô nhiễm bụi than xung quanh bến cảng. Ban đã nhiều lần kiến nghị Hải đội 2 thực hiện các thủ tục về đầu tư xây dựng, đất đai và môi trường. Tuy nhiên, Hải đội 2 vẫn chưa thực hiện với lý do khu vực trên được cấp xây dựng cảng nằm ở vị trí có độ sâu lớn trong khi đơn vị chưa có kinh phí để san lấp. Do vậy, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, có ý kiến để Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Hải đội 2 chấm dứt hợp đồng với công ty TNHH Quang Trung về việc sử dụng bến tàu để tập kết và kinh doanh than vi phạm quy hoạch, trật tự xây dựng; đồng thời hoàn tất các bước thủ tục hồ sơ xin giao đất để đảm bảo vệc sử dụng đất đúng mục đích Quốc phòng – An ninh.

Đối với khu vực tập kết than của công ty than Thanh Hóa: Hiện nay, công ty than Thanh Hóa đang mượn đất của UBND xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia để tập kết, vận chuyển than từ Bến cảng tổng hợp Nghi Sơn đến nơi tiêu thụ gây bức xúc trong nhân dân khu vực xã Hải Hà, Hải Thượng về ô nhiễm bụi than. Việc UBND xã Nghi Sơn cho mượn khu đất trên là không đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật về đất đai.

Trao đổi qua điện thoại, ông Trần Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Nghi Sơn cho biết: Việc ô nhiễm từ bụi than, các xe chở than người dân đã nhiều lần kiến nghị lên xã, lên huyện. Khi được hỏi hồ sơ, thủ tục bãi tập kết than của công ty than Thanh Hóa, ông Bình lại đẩy trách nhiệm lên cho huyện và Ban quản lý Nghi Sơn “tôi không nắm được hồ sơ, có gì các cô phải làm việc với huyện, với Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn”. Trước câu hỏi: Là người đứng đầu, quản lý địa phương, việc công ty tập kết than sao anh lại không nắm được hồ sơ, đất do xã quản lý, công ty mang than về tập kết xã không có ý kiến, anh nên xem lại vai trò quản lý của mình, ông Bình không trả lời.

Dân nhiều lần chặn xe vì ô nhiễm

Trước đó, đã nhiều lần hàng chục hộ dân thôn Nam Hải, xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia (nơi đoàn xe chở than chạy qua) đã đã tập trung mang vật dụng của gia đình ra để chặn đoàn xe tải chở than gây ô nhiễm môi trường yêu cầu cơ quan chức năng đến giải quyết. Hàng chục chiếc xe hổ vồ có các logo như công ty than Thanh Hóa, Đức Toàn, công ty khoáng sản Đại Dương… đã bị đông đảo người dân dùng vật dụng ngáng đường chặn lại không cho lưu thông với lý do những chiếc xe này chở đầy than, lanh ke, không che chắn, chạy ẩu gây ô nhiễm môi trường, làm hư hỏng hệ thống đường giao thông.

Bà Trần Thị Huệ, người dân xã Hải Thượng, sống bên cạnh đường 513 bức xúc cho biết: Mấy tháng nay xe của các công ty đến chở than từ Cảng Nghi Sơn đi ra đường tỉnh lộ 513, gây bụi bặm mù mịt, điều đặc biệt là trên tuyến đường này luôn có lực lượng CSGT đứng nhưng các xe chở than vẫn ung dung đi qua. Dù chúng tôi đã nhiều lần phản ánh đến chính quyền sở tại cũng như lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tại đây nhưng vẫn không xử lý, nếu cứ để tình trạng này tiếp tục diễn ra thì sẽ nguy hiểm cho người dân chúng tôi.

Trước thực trạng tập kết than trái phép gây ô nhiễm môi trường đang diễn ra tại Khu kinh tế Nghi Sơn, UBND tỉnh cần chỉ đạo giải quyết, xử lý nghiêm.

Theo Thanh Tâm (Báo Tài nguyên & Môi trường)