NS Phó An My nói gì về cuộc chơi nghệ thuật Ta - Tây đầy mạo hiểm?

Phó An My tốt nghiệp piano loại xuất sắc tại trường .M. Phillips Bach, một trong những trường đào tạo âm nhạc có tiếng ở Đức. Chị đoạt giải nhất cuộc thi song t ấu piano - clarinette của TP. Berlin năm 1996. Phó An My từng tham gia giảng dạy tại trường Đại Học Nanning - Trung Quốc, bắt đầu biểu diễn tại Việt Nam từ năm 2005, và liên tục tham gia các Festival Huế 2006, 2009, 2010, 2012, 2014. Đặc biệt, năm 2006 tại Festival Huế, lần đầu tiên nghệ sĩ Phó An My đưa ra ý tưởng mới và cùng nhạc sĩ Đặng Tuê Nguyên trình diễn phương pháp tư duy mới "Đối Thoại Đông Tây" kết hợp giữa dòng nhạc truyền thống Việt nam với dòng khí nhạc Phương Tây. Những chương trình như Phiêu Thanh (2008), Bồng Bềnh (2009), Khởi Nguyên (2010), Bóng (2011) đều là những cuộc dạo chơi đầu sáng tạo với những ngôn ngữ như Tuồng tích, Hò mái đầy Huế, Hát Cọi dân tộc Tày, Chầu Văn...

Năm 2010, với thành công của tác phẩm Bóng, Piano kết hợp Chầu Văn đã đem tên tuổi của nghệ sĩ Phó An My gần hơn với công chúng.