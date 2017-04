NTK Quỳnh Paris xinh đẹp ngồi ghế giám khảo

Mới đây, NTK Quỳnh Paris đã đảm nhận vị trí ghế nóng cho Fashion Show của trường trung học danh tiếng Santee High School. Sự kiện còn có sự góp mặt của các diễn viên nổi tiếng như KeAnna Goodin, Mariah Quintana, Melvin Jackson Jr... NTK Quỳnh Paris đã để lại ấn tượng vô cùng tốt đẹp đối với nhà trường và truyền thông Mỹ.

Được biết, trước đây, Quỳnh Paris cũng đã từng được mời làm giám khảo chấm thi cho các cuộc thi tốt nghiệp và chương trình thời trang của trường đại học danh tiếng như OTIS College of Art and Design. Việc làm giám khảo cho chương trình cũng là hoạt động thường niên của Quỳnh Paris. Theo như cô chia sẻ, hàng năm các trường như Santee, đại học Hoa Sen liên kết với Mod'Art International Paris, OTIS College of Art and Design,... đều có những hoạt động như sự kiện Fashion Show vừa rồi.

Để trả lời cho câu hỏi, vì sao Quỳnh Paris lại xuất hiện nhiều ở vị trí giám khảo. Cô cho biết: Bản thân rất quý trọng các bạn muốn đi lên bằng chính tài năng của mình qua những cuộc thi. Điều quan trọng hơn khi ngồi ghế giám khảo, Quỳnh Paris thấy được bản thân mình ngày xưa. Lúc đó, cô cũng như các bạn thí sinh, đem hết máu lửa của tuổi trẻ để chiến đấu, để chứng tỏ năng lực, đam mê của mình với ban giám khảo.

Nhưng hơn hết, cô luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho ngành giáo dục. Giáo dục là nền tảng cơ bản cho mọi việc sự xảy ra trong xã hội này. Kinh tế, văn hóa đất nước sẽ ra sao, tất cả là do ngành giáo dục. Chắc hẳn, ai cũng biết, Quỳnh Paris trở thành NTK nổi tiếng như bây giờ là nhờ tài năng thực sự. Nhưng, nếu không có được những kiến thức học từ trường Mod' Art International – Paris và trường Nhạc viện TP.HCM thì có lẽ, những sáng tạo, tài năng của Quỳnh Paris sẽ không được vận dụng một cách đúng đắn vào cuộc sống.

Trong 10 năm qua, NTK Quỳnh Paris đã được mời làm giám khảo tại nhiều cuộc thi quan trọng của các trường danh tiếng quốc tế như Mod'Art International Paris, OTIS College of Art and Design, Santee…. Đương, cô cũng không hề bỏ quên ngành giáo dục tại Việt Nam. Hằng năm, cô vẫn đều đặn ngồi ghế nóng của các trường đại học tại Việt Nam như: Đại học Hoa Sen, đại học Tôn Đức Thắng,.. Đối với sinh viên ngành thời trang Việt Nam, NTK Quỳnh Paris được xem như người truyền cảm hứng cả về tài năng và đạo đức nghề nghiệp.

Lê Anh