Clip: Bác sĩ, điều dưỡng bệnh viện 115 bị hành hung.

Mặc dù đã gần 5 ngày nhưng nữ bác sĩ Hoàng Thị Minh, khoa Cấp cứu, bệnh viện 115 tại Nghệ An vẫn còn hoảng sợ trước sự việc xảy ra.

“Mọi việc diễn ra quá bất ngờ, tôi không nghĩ mình bị tát và bị đánh như vậy nên không kịp né tránh. Giờ đây các vết thương đã bớt bầm tím nhưng cứ nghĩ đến tôi vẫn thấy hoảng sợ”, bác sĩ Minh nói.

Theo đó, vào tối 18/8, khoa Cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Văn Nam (26 tuổi) bị tai nạn giao thông. Bác sĩ Hoàng Thị Minh là người đã khám cho bệnh nhân, ra y lệnh đi chụp phim và đã giải thích tình trạng bệnh cho những người đi cùng.

“Lúc này đang có một bác sĩ và một điều dưỡng ở bên bệnh nhân Nam, thì một người đàn ông cao to xuất hiện, tay cầm điện thoại và lớn tiếng hỏi tại sao bệnh nhân vào đã lâu mà không được làm gì. Thấy vậy nên tôi ra giải thích là đã khám và đang cho chỉ định chụp phim”, bác sĩ Minh kể.

Thế nhưng, người này đã chỉ tay vào mặt bác sĩ Minh, chửi bới thô tục và bất ngờ lao vào đánh, khiến chị bị choáng, phải dựa vào tường.

Bác sĩ Minh nhớ lại: “Sau đó, điều dưỡng Lê Quang Hòa chạy ra hỏi và dìu tôi vào phòng trực. Tôi hoảng loạn nên nép vào góc phòng, lúc đó tôi không biết chuyện gì xảy ra nữa, tôi cũng không biết người đánh mình là ai”. Đồng thời, bác sĩ Minh khẳng định chỉ có một người cao to kia đánh chị.

Nhiều ý kiến cho rằng do thiếu tiền nên bệnh viện mới chậm cấp cứu, bác sĩ Minh khẳng định không hề có chuyện đó. Ngay sau khi bệnh nhân được đưa tới, các bác sĩ đã cấp cứu nhanh chóng và làm đúng các thủ tục, thậm chí khi người nhà chưa có tiền bệnh viện vẫn cấp cứu bệnh nhân.

Bác sĩ Minh cho biết vào làm việc tại khoa Cấp cứu của bệnh viện 2 năm, vì vậy đã gặp nhiều tình huống người nhà bệnh nhân chửi, đe dọa bác sĩ và điều dưỡng, nhưng đây là lần đầu tiên chị bị đánh.

“Tôi khẳng định không hề nói gì đến chuyện tiền, chuyên môn của tôi là khám chữa bệnh nên tôi luôn làm hết sức để cứu chữa bệnh nhân”, bác sĩ Minh cho biết.

Liên quan đến sự việc, ngày 22/8, trong buổi làm việc với đại diện ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh Nghệ An, Công an TP.Vinh, sở Y tế Nghệ An, ông Phạm Văn Long, Phó Giám đốc bệnh viện 115 khẳng định, các y, bác sĩ của Bệnh viện hoàn toàn làm đúng quy trình.

Sau khi xảy ra vụ việc, bác sĩ Long đã yêu cầu các nhân viên y tế viết tường trình đúng sự thật, kết hợp phân tích video do camera tại khoa Cấp cứu ghi lại để nắm rõ bản chất vụ việc.

Theo đó, vào khoảng 21h25 ngày 18/8, bệnh nhân Nguyễn Văn Nam được đưa vào cấp cứu và ngay sau đó bác sĩ Hoàng Thị Minh đã tới kiểm tra, sơ cứu vết thương.

Qua kiểm tra các dấu hiệu, chỉ số sinh tồn cho thấy bệnh nhân không gặp nguy cơ tử vong, bác sĩ Minh quay trở lại bàn thực hiện các chỉ định tiếp theo đối với bệnh nhân Nam.

Đến 21h41 cùng ngày, ông Nguyễn Đình Hoàng Thắng, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty CP Xây lắp Tân Thắng đẩy cửa vào phòng cấp cứu. Ông Thắng chưa hề đến xem tình trạng của nhân viên mình mà chất vấn, nạt nộ bác sĩ Minh, sau đó vung tay đánh nữ bác sĩ này.

Thấy vậy, bảo vệ và một số người đang trực chạy đến can ngăn. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.