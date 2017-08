Bác sỹ, điều dưỡng bệnh viện 115 Nghệ An bị hành hung tới tấp

Ngày 21/8, thông tin từ bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An, mới đây, có một người đàn ông xông vào phòng cấp cứu của bệnh viện hành hung nữ bác sỹ và nhân viên điều dưỡng.

Người đàn ông tát nữ bác sỹ trong phòng cấp cứu (Ảnh chụp camera).

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào 21h30 ngày 18/8. Theo đó, khoa Cấp cứu, bệnh viện 115 Nghệ An tiếp nhận anh Nguyễn Văn Nam (26 tuổi) bị tai nạn giao thông.

Vào thời điểm nhập viện, bệnh nhân vẫn trong tình trạng tỉnh táo, tinh thần ổn định, bị phù nề ở mặt. Sau khi kiểm tra, bác sỹ phát hiện bệnh nhân bị vỡ xương gò má, kíp trực đã giải thích tình trạng cho những người đi cùng và thông báo đưa bệnh nhân đi chụp phim.

Đến khoảng 21h40 cùng ngày, khi các bác sỹ đang chữa trị thì một người đàn ông xông vào yêu cầu đưa bệnh nhân đi chụp phim. Lúc này, nữ bác sỹ Hoàng Thị Minh giải thích là đang chuẩn bị đưa bệnh nhân đi thì người đàn ông này lớn tiếng chửi bới, rồi bất ngờ tiến tới tát vào mặt bác sỹ.

Thấy bác sỹ Minh bị đánh, điều dưỡng Lê Quang Hòa lập tức ra yêu cầu không được hành hung nhân viên bệnh viện, rồi đưa bác sỹ Minh vào phòng trực; nhưng người đàn ông đó tiếp tục xông đến đấm vào mặt điều dưỡng Hòa.

Mặc dù có nhiều người can ngăn, người đàn ông vẫn tiếp tục hành hung nhân viên y tế (Ảnh chụp camera).

Sau đó, bảo vệ và một số người đang trực chạy đến can ngăn. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại. Ngoài ra, theo thông tin của các nhân chứng, trong sự việc hành hung cũng có một cán bộ phường thuộc TP.Vinh tham gia.

Sự việc được báo cho cơ quan chức năng, sau đó Cảnh sát 113 và Công an xã Nghi Phú đã có mặt, điều tra vụ việc. Ngày 19/8, bác sỹ Hoàng Thị Minh và điều dưỡng Lê Quang Hòa đã có đơn trình báo sự việc gửi Công an xã Nghi Phú và Công an TP.Vinh.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.