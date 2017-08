Thời gian gần đây, phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an tỉnh Hưng Yên liên tiếp nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc, tại nhà Đào Hồng Phúc (SN 1988, trú tại thôn Thổ Khối, xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) thường xuyên tổ chức cho các đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, gây mất an ninh trật tự.

Các đối tượng tham gia đánh bạc bị Công an Hưng Yên bắt giữ.

PC45 đã tiến hành xác minh nội dung tin báo và xác định đây là tụ điểm đánh bạc với thủ đoạn hết sức tinh vi. Các đối tượng thường tổ chức đánh bạc tại 1 phòng khép kín trên tầng 2 ở nhà của Phúc. Trong phòng có hệ thống chuông báo động và màn hình camera theo dõi xung quanh nhà.

Ngày 11/8, PC45 đã xây dựng kế hoạch, báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho kiểm tra hành chính tại nhà Phúc để ngăn chặn hành vi phạm tội của các đối tượng.

Khoảng 16h45 cùng ngày, lực lượng công an phối hợp đã tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà ở của Phúc.

Mặc dù, lực lượng công an đã nhiều lần yêu cầu mở cửa, tuy nhiên các đối tượng không những không chấp hành mà còn có hành vi chửi bới, hô hoán đồng bọn chống đối lại lực lượng chức năng.

Phúc cùng nhiều đối tượng khác đã dùng đao, kiếm, tuýp sắt có gắn đầu nhọn và các thanh sắt hộp, ghế inox có sẵn trong nhà chống trả lại lực lượng công an, làm 3 cán bộ chiến sĩ PC45 bị thương, phải đi điều trị tại bệnh viện.

Hung khí chống trả lực lượng công an bị thu giữ.

Sau gần 2 giờ tích cực tuyên truyền, kêu gọi, đến 18h30 cùng ngày các đối tượng mới mở cửa để lực lượng công an vào làm nhiệm vụ. Lợi dụng sơ hở, Phúc và một số đối tượng khác đã bỏ trốn.

Tiến hành kiểm tra nhà Phúc, lực lượng công an phát hiện có 5 đối tượng, trong đó có 4 nam, 1 nữ.

Nhiều vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc và chống người thi hành công vụ bị tịch thu gồm: 14 thanh sắt hộp, 3 kiếm, 1 tuýp sắt, 1 đao, 3 ghế inox, 3 bộ bát đĩa, 8 quân bài hình tròn, 1 quyển sổ ghi chép nợ cùng nhiều giấy biên nhận và hợp đồng vay tiền của các đối tượng.

Ngày 12/8, cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với các bị can Đào Hồng Phúc; Đỗ Văn Phong và Nguyễn Tuấn Anh (đều SN 1994, cùng ở thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng trên đều đã thú nhận hành vi phạm tội.

Ngày 13/8, cơ quan công an có đủ căn cứ tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án đánh bạc để điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng, đồng thời thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với 2 bị can là Đặng Văn Hải (SN 1988) và Hoàng Văn Tuyền (SN 1986, đều trú tại thôn Tử Dương, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) về hành vi đánh bạc.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục triển khai các biện pháp điều tra, truy bắt các đối tượng bỏ trốn để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Minh Sơn