Nụ cười ngạo nghễ của 2 trùm ma túy bị tòa y án tử hình

Ngày 25/8, tại hội trường TAND tỉnh Nghệ An, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa hình sự xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Quốc Khánh (SN 1960), trú tại phường Lê Mao, TP.Vinh về tội Mua bán trái phép chất ma túy; Cù Minh Tuấn (SN 1985), trú tại phường Quang Trung, TP.Vinh về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, giữa tháng 6/2014, qua bạn bè Khánh quen một đối tượng người Lào tên Lầu (không rõ địa chỉ cụ thể) để hỏi mua ma túy. Sau khi thống nhất bán 20 bánh hêrôin giá 47.000 USD, cả 2 hẹn đến ngày giao hàng.

Ngày 17/8/2014, Nguyễn Quốc Khánh cùng người tình của mình là Nguyễn Thị Luật đi ô tô từ TP.Vinh đến đường mòn Hồ Chí Minh thuộc xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương để mua ma túy như đã hẹn trước.

Sau khi nhận được hàng xong, chiều 19/8/2014, Khánh mang số ma túy về nhà Luật để cất giấu. Theo chỉ đạo của Khánh, Luật mang 20 bánh hêrôin đó cho Cù Minh Tuấn đem ra Hà Nội. Sau đó, Khánh sẽ đón, rồi lấy đưa đi Quảng Ninh.

Bị cáo Khánh nở nụ cười bước ra xe sau khi bị tuyên án tử hình.

Đến khoảng 21h ngày 19/8/2014, khi Tuấn đi đến địa phận xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An thì bị phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt quả tang đang vận chuyển 20 bánh hêrôin có trọng lượng hơn 7kg.

Cùng thời điểm đó, tại phòng 610, khách sạn Bejing, trên đường Mai Hắc Đế, TP.Vinh, lực lượng trinh sát ập vào bắt giữ Khánh và Luật. Thấy động, Khánh lập tức rút súng, nhưng chưa kịp bóp cò đã bị các trinh sát khống chế. Khám xét phòng Khánh, lực lượng công an thu giữ 300 gram ma túy đá, gần 300 triệu đồng và nhiều tang vật khác.

Ngày 12/9/2016, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với 2 bị cáo Nguyễn Quốc Khánh và Cù Minh Tuấn. Cho rằng mức án tòa sơ thẩm tuyên quá nặng, Nguyễn Quốc Khánh và Cù Minh Tuấn đã làm đơn kháng cáo lên tòa án cấp cao.

HĐXX tòa phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo Tuấn.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX cho rằng bị cáo Khánh là người lôi kéo, cầm đầu điều hành đường dây ma túy lớn này và Tuấn là người vận chuyển ma túy đi tiêu thụ; vì vậy, bản án mà tòa sơ thẩm đã tuyên là đúng người, đúng tội.

Mặc dù các bị cáo khai báo thành khẩn nhưng do số lượng quá lớn nên không có cơ sở để xem xét xin giảm nhẹ. Vì các lẽ trên, HĐXX phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo, giữ nguyên các quyết định của bản án sơ thẩm.

Sau khi nghe tòa tuyên án, 2 trùm ma túy không tỏ vẻ bất ngờ, mà dường như đã biết trước kết quả của phiên tòa. Kết thúc buổi xét xử, các đối tượng còn vẫy tay chào và nở nụ cười với người thân, sau đó ngạo nghễ đưa tay chịu còng rồi bước ra xe thùng để trở về trại giam.

Chứng kiến cảnh người thân các bị cáo òa khóc nức nở, trong khi Khánh và Tuấn vẫn tươi tỉnh bước đi mà những người tham gia phiên tòa không khỏi ngao ngán.