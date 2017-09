Biệt phủ của ông Phạm Sỹ Quý - Giám đốc sở TN&MT Yên Bái.

Đang ồn ã dư luận là việc liên tiếp “hẹn hò” đông đảo quần chúng nhân dân bằng những thời điểm “dự kiến” công khai kết luận thanh tra tài sản ông Phạm Sỹ Quý ở Yên Bái mà ông Phạm Trọng Đạt - Cục trưởng cục Chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ (TTCP) – miệt mài phát ngôn cho báo chí “dự kiến công bố” là hơn 5 lần và lùi “dự kiến” cũng từng đấy lần.

Lý giải về việc lùi, ông Đạt nói nguyên nhân là do Yên Bái gặp lũ to nên phải tập trung khắc phục hậu quả, và do lãnh đạo Thanh tra Chính phủ phụ trách vụ việc mới được bổ nhiệm. Trước đó, có lần ông lý giải một buổi “dự kiến” phải lùi do lãnh đạo TTCP bận việc, có lần do bản thân ông đang đi công tác chưa về Hà Nội.

Trong lần thông tin gần đây nhất, ông Đạt chốt: Hiện, lãnh đạo TTCP chưa ký kết luận chính thức nên chưa có lịch chính thức để công bố. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã thừa nhận tại phiên họp báo Chính phủ hôm 30/8: "Thời hạn kết luận thanh tra đã quá hạn và hiện nay đang trong quá trình hoàn thiện kết luận rồi mới công bố".

Khoản 3, Điều 39, luật Thanh tra quy định, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký kết luận thanh tra, người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm thực hiện việc công khai kết luận thanh tra, trừ nội dung thuộc bí mật Nhà nước. Vị Cục trưởng thực ra cũng chả sai: Thời hạn trong vòng 10 ngày là “kể từ ngày ký kết luận thanh tra”, mà ở vụ này thì đến tận giờ vẫn chưa ký.

Theo lẽ thông thường, dù có là thường dân, học vấn không được cao đi nữa, cũng không ai muối mặt để nhiều lần dõng dạc công bố một loại “dự kiến công bố” rồi hẹn để đấy, rồi giải thích, giải thích, giải thích cho việc sai hẹn, sai hẹn, sai hẹn... nữa là một vị Cục trưởng. Các cụ xưa nhắc đến “sự bất quá tam” – với ý phàm ở đời, việc gì cũng không nên quá nhiều lần. Hẹn đến quá 3 lần rồi mà vẫn không thực hiện được thì đừng hòng còn ai tin nữa dù có lý giải cách nào, bởi chữ tín đã bị sứt mẻ, mà mảnh sứt còn to hơn phần còn lại nhiều lắm.

Dường như các nguyên nhân được đưa ra về những lần sai hẹn là do khách quan thật. Và chắc ông Cục trưởng cũng biết thừa rằng, chỉ cần đợi khi kết luận thanh tra đã được ký ông mới công bố “dự kiến công bố”, thì đỡ mệt mỏi cho chính ông khỏi phải lý giải nhiều, đỡ mệt cho cả những quần chúng trông ngóng. Có vẻ như chính ông Cục trưởng cũng chỉ là “nạn nhân” của hiện tượng hành chính quá quan liêu mà chúng ta còn bắt gặp ở nhiều nơi, nhiều chỗ.

Ở nhiều nơi, nhiều chỗ đó, hành chính công của chúng ta có quá nhiều lỗi. Ngoài việc lu bù họp hành, theo thống kê của VPCP công bố hôm 12/9 thì hằng năm, các cơ quan hành chính Nhà nước trên toàn quốc phải thực hiện trên 2 triệu báo cáo, tiêu tốn 25% thời gian thực hiện nhiệm vụ, nhưng nhiều báo cáo chất lượng chưa cao, còn nhiều sao chép, trùng lặp.

Thực trạng hành chính công như thế sẽ còn “đẻ” ra nhiều “nạn nhân”.

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

Nguyễn Quốc