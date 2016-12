Tạm giữ kẻ qua đêm với nữ đồng nghiệp rồi dùng ảnh nóng tống tiền

Ngày 22/12, Công an quận 1, TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Nhũ (23 tuổi, quê Tiền Giang, tạm trú quận 1, TP.HCM) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Tin từ cơ quan điều tra, thời gian trước đây, Nhũ quen với chị Chung Thị.T.H., (31 tuổi, ngụ quận 10, TPHCM) cả 2 cùng làm tại một nhà hàng tại quận 10. Vào tháng 9/2016, Nhũ và chị H., đi uống bia cùng nhau, do say nên không về được nhà. Nhũ đã đưa chị H., vào khách sạn trên đường Nguyễn Cư Trinh (quận 1) và qua đêm tại đây.

Vào tháng 11, Nhũ gọi điện thoại cho chị H., để mượn số tiền 4 triệu đồng và được chị này đồng ý. Nhưng sau đó, đối tượng tiếp tục nhắn tin mượn thêm thì bị chị H., từ chối.

Biết không thể mượn được tiền nên Nhũ de dọa chị H., bằng nhiều tin nhắn, tên này còn dọa nếu không cho mượn tiền sẽ đăng ảnh khỏa thân của chị H., lúc đang ngủ trong khách sạn lên mạng xã hội cho nhiều người biết.

Do lo sợ nên chị này đã đồng ý giao tiền và muốn Nhũ giao lại toàn bộ hình ảnh đã chụp trước đó. Đồng thời báo công an để can thiệp. Khoảng 15 giờ chiều 20/12, Nhũ hẹn gặp chị H., tại quán cà phê trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1 để nhận tiền thì bị công an bắt quả tang.

Nhũ bị bắt sau khi dọa sẽ tung ảnh nóng của nạn nhân nếu không cho mượn tiền

Tại cơ quan công an, Nhũ khai nhận do cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đe dọa chị H., để lấy tiền. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý.

Phùng Sơn