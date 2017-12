Quan điểm “tình yêu giống như một chiếc chăn” gây tò mò

Nhà văn trẻ Trịnh Huyền Trang (Nickname Huyền Trang Bất Hối) là cái tên không còn xa lạ với đông đảo giới trẻ và cộng đồng mạng. Nữ nhà văn trẻ là cây viết về tình yêu nổi tiếng với một số tác phẩm đã được xuất bản như “Cốt cách phụ nữ”, “Phụ nữ vạn người mê”...

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ nhà văn trẻ tiếp tục chia sẻ quan điểm của mình về tình yêu.

Bài chia sẻ của nhà văn trẻ Huyền Trang thu hút sự chú ý.

Theo đó, trong bài viết của mình, Huyền Trang ví tình yêu cũng giống như việc hai người nằm chung trong một chiếc chăn. Nếu người này cố giành lấy phần nhiều về mình thì người còn lại sẽ chịu thiệt thòi.

Từ những điều đó, nữ nhà văn trẻ đưa ra lời khuyên “sống cho mình nhưng biết nghĩ cho người”.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, nữ nhà văn Trịnh Huyền Trang cho biết: “Tôi viết những dòng chia sẻ này đều lấy từ thực tiễn cuộc sống. Chuyện tôi lấy cái chăn cũng giống như chuyện cãi vã thường nhật của các cặp đôi yêu nhau. Giận nhau nhưng đừng để bản thân mình vô tâm với đối phương”.

Ngay khi bài viết được đăng tải, đã thu hút gần 10.000 lượt like, hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận của cộng đồng mạng. Nhiều gia đình đồng ý với những chia sẻ của nữ nhà văn trẻ.

Nickname Nguyễn Thu Hường bày tỏ: “Đọc xong những dòng chia sẻ của chị mà thấy sao đúng quá”.

Bạn trẻ Thùy Phương thì trích dẫn: “Không phải bạn đủ chân thành sẽ gặp được người tốt, nhưng hãy cứ chân thành bởi người có tâm ắt trời không bạc đãi”.

Được sự đồng ý của tác giả, chúng tôi xin trích nguyên văn bài chia sẻ đang gây sốt mạng này:

“Thực ra thì trong tình yêu, cũng giống như hai người nằm chung trong một chiếc chăn, dù chiếc chăn có rộng lớn bao nhiêu, nếu như một trong hai người trong chăn chỉ muốn giành phần thoải mái về mình mà quấn lấy chiếc chăn chặt vào cơ thể, nếu một người chỉ muốn hưởng trọn sự ấm áp ấy thì hiển nhiên người còn lại sẽ phải chịu sự thiệt thòi.

Nếu bạn cùng người bạn yêu nằm cùng nhau trong một chiếc chăn dưới thời tiết lạnh căm căm, bạn sẽ có thể hiểu được tỏ tường tình yêu và sự để tâm của họ dành cho bạn rốt cuộc là nhiều hay ít.

Thực tế cũng là vậy, nếu trong chuyện tình cảm, một người mang nặng sự ích kỷ thì ắt người còn lại sẽ phải gánh vác sự thiệt thòi, tình yêu chính là sự hi sinh, có người hi sinh vô điều kiện, có người hi sinh cần điều kiện, mà điều kiện của họ đôi lúc chỉ là sự chân thành và thấu hiểu của đối phương.

Có những người trong tình cảm, họ sợ bản thân sẽ tổn thương mà không dám cho đi hết tình cảm, họ sợ mình sẽ cô đơn nên dự trữ thêm rất nhiều mối quan hệ ngoài luồng.

Nhưng cũng có những người, họ sợ người họ yêu không cảm nhận được tình cảm chân thành của họ mà móc ruột gan trao đi hết, họ sợ ngày mai sẽ mất đi người họ yêu nên dùng hết mọi cách để níu giữ người đang ở bên cạnh.

Nên thực ra, tình yêu hay chiếc chăn đều không phải là thứ quan trọng, cái quan trọng nhất vẫn chính là lòng người. Một người sợ người kia lạnh mà vòng tay ôm chặt, một người vì lo người kia ốm mà siết tay không rời. Chứ không phải một người sợ đối phương lạnh mà nhường chăn còn một người sợ chính bản thân mình lạnh mà ích kỷ quấn lấy chăn cho riêng mình.

Tình yêu, đôi lúc chính là cần sự hi sinh. Ích kỷ không bao giờ có thể duy trì được một mối quan hệ lâu dài. Tình yêu cũng chẳng phải là tôi yêu anh hay anh yêu tôi, mà chính là chúng ta yêu nhau, nên vì nhau mà nỗ lực, vì nhau mà hi sinh, vì nhau mà dẹp bỏ cái tôi và sự ích kỷ.

Cuộc đời có những mối lương duyên vội vã, cũng có những mối nhân duyên lâu dài. Không phải bạn đủ chân thành sẽ gặp được người tốt, nhưng hãy cứ chân thành bởi người có tâm ắt trời không bạc đãi.

Không có lẽ gì tự dưng có những mối quan hệ lâu dài, những mối quan hệ bền lâu, đều dựa vào một yếu tố: Sống cho mình nhưng biết nghĩ cho người...".