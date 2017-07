Quảng Trị: Bão suy yếu thành áp thấp, nước sông bắt đầu dâng cao

Trong đêm 25/7 và ngày 26/7, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa to đến rất to (phổ biến 150 - 250mm cả đợt); ở đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to (phổ biến 50 - 100mm cả đợt).

Dự báo, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào.

Lúc 15h ngày 25/7, tại Quảng Trị, sức gió của cơn Bão số 4 lên đến 75km/h. Bão đã đổ bộ vào khu vực phía Bắc tỉnh này và sau đó nhanh chóng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Ghi nhận của PV, tâm bão đổ bộ trực tiếp vào TP.Đông Hà gây mưa lớn trên diện rộng, gió giật liên tục, nhiều cây cối bị gãy đổ, hoa màu bị ngập úng. Cũng tại đây, nhiều tuyến đường xảy ra ngập úng nhẹ do mưa lớn không thoát nước kịp.

TP.Đông Hà xơ xác sau cơn bão.

Đến 17h cùng ngày, mưa lớn tại Quảng Trị vẫn không ngớt.

Nhiều nơi ghi nhận tình trạng ngập úng.

Nhiều cây lớn bật gốc chắn ngang đường.

Sau cơn bão, tuy sức gió đã giảm song nhiều nơi trên địa bàn vẫn còn xảy ra mưa lớn. Đặc biệt, ruộng dưa của người dân tại xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong ngập nước trước thu hoạch, hàng chục ruộng dưa mất trắng.

Trước đó, theo báo cáo lúc 13h ngày 25/7 của ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Quảng Trị, tỉnh này vẫn còn 4 tàu cá với 32 ngư dân đang hoạt đông trên biển. Tuy nhiên, các ngư dân đã nhận được tin báo nên di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.

Mực nước sông Thạch Hãn liên tục dâng cao.

Hiện, mực nước sông Thạch Hãn đoạn chảy qua xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong vẫn liên tục dâng cao, một số nơi đã xảy ra ngập úng.

Nguyễn Huy – Thái Nhân