Quảng Trị: Người dân háo hức với đề xuất giảm phí qua trạm BOT

Dự báo thời tiết ngày 10/9, do ảnh hưởng từ rãnh áp thấp với hội tụ gió, khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, vùng núi và trung du có nơi mưa rất to, đề phòng lũ quét, sạt lở đất.