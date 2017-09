Trưa 16/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có mặt tại TX.Cửa Lò, nơi bị thiệt hại nặng nề nhất do bão số 10 gây ra tại tỉnh Nghệ An, để kiểm tra và chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai.

Thị sát hậu quả mưa bão tại TX.Cửa Lò và trường tiểu học Nghi Tân, Thủ tướng chia sẻ với địa phương, nhà trường và động viên bà con nhân dân, các thầy cô giáo sớm vượt qua khó khăn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm trường tiểu học Nghi Tân.

Thủ tướng yêu cầu các lực lượng công an, quân sự và chính quyền địa phương hỗ trợ để nhanh chóng khắc phục thiệt hại nhằm đảm bảo nhu cầu học tập cho các em học sinh.

“Hôm nay là thứ 7, phải nhanh chóng khắc phục thiệt hại tại các trường học để đảm bảo thứ 2 học sinh đi học bình thường”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Trong cơn bão số 10, theo thống kê ban đầu, tỉnh Nghệ An đã có 1 người chết là bà Đào Thị Th. (83 tuổi), tại phường Nghi Hải, TX.Cửa Lò do gió bão làm rơi tấm proximang trúng người và 1 người bị thương nặng là ông Ngụy Đình Ân (60 tuổi), trú xóm Hùng Cường 1, xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ.

Bão số 10 cũng đã làm đổ, gãy 524 cây chủ yếu ở TX.Cửa Lò, TP.Vinh; Tổng số 725 nhà ở, quán, ki ốt bị tốc mái, trong đó nhiều nhất là TX.Cửa Lò, huyện Nghi Lộc; Có 65 hộ dân xóm Hòa Lam, xã Hưng Hòa, TP.Vinh bị ngập sâu 1 - 3m,…

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Nghệ An huy động các lực lượng trên địa bàn, hệ thống chính trị vào cuộc dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Sau khi nghe báo cáo sơ bộ về tình hình thiệt hại do Bão số 10 gây ra tại Nghệ An từ ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Thủ tướng biểu dương ban Chỉ huy về Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đã thực hiện đúng chỉ đạo để giảm thiểu thiệt hại, nhất là thiệt hại về người trong cơn bão lớn.

Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cho Nghệ An kiểm tra tình hình thiệt hại, tiếp tục công tác khắc phục hậu quả bão lũ, thống kê thiệt hại sớm báo cáo với Chính phủ; Thăm hỏi các gia đình có người tử vong, bị thương; giúp đỡ bà con nhân dân tu sửa nhà cửa, ổn định đời sống; Không chủ quan, lơ là, tiếp tục đề phòng và triển khai các biện pháp đối phó với hoàn lưu bão mưa lớn do hoàn lưu bão gây ra.