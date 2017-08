'Siêu trộm' ăn mặc lịch sự, chuyên 'cuỗm' đồ của người già và trẻ em

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Thượng tá Lê Văn Lượng – Phó trưởng Công an TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết: “Cơ quan CSĐT, Công an TP.Hải Dương vừa tiến hành việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hùng (SN 1952, trú tại phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) và Đỗ Quang Phúc (SN 1968, trú tại phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) về hành vi trộm cắp tài sản”.

2 đối tượng Phúc và Hùng tại cơ quan công an.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, đây đều là những đối tượng nghiện ma túy lâu năm và có tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Khoảng 10h ngày 17/7, bà Khương Thị L. (trú tại phường Thanh Bình, TP.Hải Dương) đang trồng rau ở ngoài vườn thì có 2 người đàn ông ăn mặc lịch sự, vào nhà bắt chuyện với cháu Trương Thanh Tr. (SN 2008, cháu bà L.). Những người này tự nhận là bạn của bố cháu Tr., hỏi han đủ chuyện rồi bảo cháu chỉ phòng của bà L. để lấy đồ hộ cho bố cháu.

Lúc về, bà L. thấy phòng bị lục lọi mới phát hiện bị mất trộm đồ trang sức và tiền mặt trị giá gần 50 triệu đồng. Ngay sau đó, gia đình đã trình báo công an.

Trong khi vụ việc trên chưa được làm rõ thì Công an thành phố tiếp tục nhận được trình báo về một vụ trộm với thủ đoạn tương tự.

Cũng tại phường Thanh Bình, lợi dụng bà Ngô Thị V. (SN 1957) ở nhà một mình, hai đối tượng ăn mặc lịch sự tự nhận là bạn của con bà V. đến xem mẫu cầu thang của gia đình để tham khảo xây nhà. Sau khi vào nhà, bọn chúng đã lấy trộm một chiếc máy tính xách tay để ở phòng khách.

Qua lời khai của các bị hại, hai tên trộm trên đều đã đứng tuổi, vẻ ngoài rất lịch sự. Khi vào nhà, bọn chúng trò chuyện vui vẻ, thân mật khiến các nạn nhân tin đó là người quen của gia đình.

Cơ quan công an nhận định, đây là các đối tượng trộm cắp rất chuyên nghiệp, xảo quyệt. Bọn chúng chỉ ra tay khi thấy người già, trẻ em ở nhà một mình và chỉ nhắm đến những gia đình không có camera giám sát.

Vì vậy, việc nhận dạng đối tượng gặp rất nhiều khó khăn. Bọn chúng chủ yếu chỉ lấy trộm tiền mặt nên khó điều tra theo hướng truy tìm tang vật.

Sau khi nhận định các đối tượng không phải là người trong tỉnh Hải Dương, cơ quan điều tra đề nghị công an các tỉnh, thành phố lân cận phối hợp làm rõ vụ án. Nhờ sự giúp đỡ của Công an TP.Hải Phòng, cơ quan điều tra đã dần làm sáng tỏ được tung tích hai tên siêu trộm chính là Nguyễn Văn Hùng và Đỗ Quang Phúc.

Ngày 1/8, khi bọn chúng đang lang thang trên địa bàn phường Nguyễn Trãi (TP.Hải Dương) thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Mở rộng điều tra, đến ngày 8/8, công an đã làm rõ được 3 vụ trộm khác do Hùng và Phúc thực hiện trên địa bàn với tổng giá trị tài sản trộm cắp trên 200 triệu đồng.

Vụ việc đang được Công an TP.Hải Dương mở rộng điều tra, hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo luật định.

Minh Sơn