Khi đại diện viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Nghệ An đọc cáo trạng, mọi người mới biết Tương là bị cáo của một vụ án giết người. Đây không phải là lần đầu tiên bị cáo Tương ra trước vành móng ngựa, bởi tội danh Giết người đã được phiên tòa sơ thẩm xét xử một lần, nhưng do đại diện bị hại không đồng ý với bản kết luận đó nên đã kháng án, yêu cầu xét xử lại.

Nguyên nhân được đại diện bị hại cho biết, bản án sơ thẩm đã bỏ sót người, để lọt tội. Bởi Lê Công Tương là người tàn tật, không thể giết người nếu không có sự hỗ trợ từ đồng phạm.

Theo đó, vào ngày 24/7/2015, giữa anh Trần Quý Ng. (31 tuổi), trú tại xóm 4, xã Quỳnh Giang, TX.Hoàng Mai và ông Lê Công Thu (cha của Tương) xảy ra vụ tai nạn giao thông. Sự việc không làm ai bị thương nhưng xe của ông Thu hư hỏng khá nhiều. Theo thỏa thuận giữa 2 bên, anh Ng. có trách nhiệm sửa chữa chiếc xe máy bị hư hỏng của ông Thu.

Đến ngày 13/9/2015, Tương gọi điện thoại cho anh Ng. hẹn đến quán sửa chữa xe máy để xem và lấy xe. Do Tương là người tàn tật bị cụt 2 chân nên đã gọi bạn là Đậu Minh Nam (27 tuổi), trú tại xóm 8, xã Quỳnh Trang, chở đi.

Sau khi xem xét, Tương cho rằng anh Ng. không giữ đúng lời hứa. Bị cáo yêu cầu anh Ng. phải có trách nhiệm đối với chiếc đèn pha bị vỡ do va chạm, nhưng anh này không đồng ý. Tương bất ngờ rút dao, đâm một nhát vào bụng anh Ng. khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Gây án xong, Tương bảo Nam chở về nhà và nhờ vứt con dao dùng đâm Ng. xuống sông. Chiều cùng ngày, khi biết nạn nhân đã chết, Tương đến cơ quan công an đầu thú.

Bị cáo Tương tại phiên tòa phúc thẩm.

Ngày 9/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Tương 12 năm tù về tội Giết người; buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại 99 triệu đồng mai táng phí, tổn thất tinh thần; cấp dưỡng nuôi con nạn nhân mỗi tháng 600.000 đồng cho đến khi cháu trưởng thành.

Liên quan đến vụ việc, Đậu Minh Nam cũng bị xét xử 12 tháng tù treo và thời gian thử thách 24 tháng về tội Che giấu tội phạm.

Tuy nhiên, chị Lê Thị Mận (vợ anh Ng.) cho rằng, khi cấp cứu hồ sơ bệnh viện ghi chồng chị nhóm máu O. Nhưng trong kết luận giám định pháp y thì anh Ng. lại có nhóm máu A. Do các kết quả không khớp nhau nên chị đã yêu cầu hủy bản án sơ thẩm, lấy nhóm máu của những người có mặt tại hiện trường để điều tra lại.

Với sai lệch nhóm máu, phòng Kỹ thuật hình sự (PC54) Công an tỉnh Nghệ An đã có văn bản trả lời, khẳng định máu thu thập tại hiện trường là của anh Ng.. Biên bản giám định ghi nhóm máu của nạn nhân cũng là O. Tuy nhiên, kết luận giám định ghi nhóm máu A là do nhầm lẫn trong quá trình đánh trên máy vi tính.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 24/8, bị cáo Tương khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. Đồng thời, bị cáo xin lỗi gia đình bị hại và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với xã hội.

Sau nhiều giờ tranh luận công khai, Hội đồng xét xử quyết định không chấp nhận đơn kháng án hủy bản án sơ thẩm của đại diện phía bị hại. Tòa tuyên giữ nguyên mức án 13 năm tù đối với bị cáo Lê Công Tương.

Thấy Tương ngồi xe lăn được đưa ra khỏi hội trường, nhiều người không khỏi thở dài ngán ngẩm. Một vụ mâu thuẫn không đáng có, nếu bị cáo giữ được bình tĩnh thì sẽ không phải chịu sự trừng phạt của pháp luật như thế.

Bị cáo là người tàn tật, là đối tượng được cả xã hội đồng cảm, giúp đỡ. Thế nhưng, bị cáo đã tự tước đi tất cả những quyền đó. Tương cũng biết mình gây ra tội lớn nên tránh ánh mắt của người đến tham dự phiên tòa, lặng lẽ đi ra xe thùng để trở về trại, chấp hành án phạt.