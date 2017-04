Suzuki Celerio - Mẫu ô tô bình dân đáng để lựa chọn

Mẫu xe cỡ nhỏ giá rẻ Suzuki Celerio vừa chính thức ra mắt tới người tiêu dùng thông qua triển lãm ô tô quốc tế Bangkok 2017, diễn ra tại Thái Lan từ ngày 27/3 đến ngày 9/4 vừa qua.

Nếu so với giá bán của mẫu xe cỡ nhỏ giá rẻ Suzuki Ignis thì Celerio không đắt hơn là bao nhiêu khi giá bán khởi điểm từ 363.000 baht (khoảng 254 triệu đồng).

Phần đầu xe nổi bật với khe hút gió lớn cùng với đó là hai thanh ngang mạ crôm sáng nối liền hai cụm đèn pha, nắp ca-pô nổi bật với đường gân dập nổi, cụm đèn sương mù nằm sâu trong trong hốc hút gió, cản trước mở rộng. Trong khi đó, phần đuôi xe với cụm đèn hậu dạng to bản, một phần tích hợp trên nắp ca-pô và cánh gió.

Mặc dù là mẫu xe cỡ nhỏ, nhưng không gian nội thất bên trong khá rộng rãi cho người sử dụng. Vô-lăng dạng 3 chấu thiết kế đơn giản không được tích hợp các phím chức năng, điều hòa hai vùng độc lập, hệ thống âm thanh giải trí 2-DIN với bốn loa, khóa cửa trung tâm, cửa sổ điện, tay lái có thể điều chỉnh độ nghiêng,…

Được sản xuất tại Thái Lan, Suzuki Celerio có chiều dài 3.600 mm, chiều rộng 1.600 mm, chiều cao 1.540 mm, chiều dài cơ sở 2.425 mm, khoảng sáng gầm xe 145 mm. Bộ la-zăng làm bằng hợp kim sáng kích thước 14 inch.

Xe được trang bị khối động cơ xăng 3 xi-lanh K10B, dung tích 1.0 lít, công suất 67 mã lực tại 6.000 vòng /phút và mô-men xoắn cực đại 90 Nm tại 3.500 vòng /phút, đi kèm là hộp số tay 5 tốc độ hoặc hộp số vô cấp.

Suzuki Celerio được phân phối tại thị trường Thái Lan với 3 phiên bản gồm: GA, GL và GLX. Trong đó, bản GA đi kèm hộp số tay, trong khi GL và GLX đi kèm hộp số vô cấp CVT.

Trang bị an toàn trên xe bao gồm hệ thống trợ lực điện, 2 túi khí an toàn phía trước, cảnh báo cửa bằng âm thanh, dây đai an toàn ở ghế lái,…

Một số hình ảnh chi tiết xe cỡ nhỏ giá rẻ Suzuki Celerio:

Lê Ngà