Tạm giữ đối tượng lừa bạn gái mới quen đi làm tóc để 'cuỗm' tài sản

Ngày 25/7, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Sỹ Khánh (48 tuổi, quê xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quen bạn gái qua zalo rồi cuỗm hết tài sản của bạn gái (Ảnh minh họa).

Trước đó, ngày 12/7, Khánh quen chị chị L.T.V. (33 tuổi, ngụ khu phố 4, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) qua mạng xã hội Zalo.

Đến 8h ngày 17/7, Khánh gọi điện thoại và hẹn đến chở chị V. về nhà của gã ở huyện Long Thành để ra mắt bố mẹ. Trên đường đi, Khánh chở chị V. đến trụ ATM thuộc khu phố 1, phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa để nạn nhân rút tiền.

Lúc chị V. rút tiền xong, Khánh nói chị V. đưa tiền và dây chuyền vàng, nhẫn vàng để Khánh giữ hộ đề phòng bị cướp giật. Chị V. giao cho Khánh giữ số tiền 19,5 triệu đồng và một sợi dây chuyền vàng 16K trọng lượng 1,9 chỉ, 1 chiếc nhẫn vàng 16K trọng lượng 1,174 chỉ.

Sau đó, Khánh khôn khéo kêu chị V. đến tiệm tóc tại phường Tân Phong, TP.Biên Hòa để làm đẹp. Còn về phần mình, Khánh lấy lý do sang tiệm khác cắt tóc rồi thừa cơ hội cuỗm toàn bộ tài sản của chị V. để bỏ trốn.

Khi đến khu phố 5, phường Long Bình, TP.Biên Hòa, Khánh dùng tiền của V. đánh bạc thua hết. Sợi dây chuyền và chiếc nhẫn của V., Khánh bỏ ở túi quần rồi bị rơi mất.

Đến ngày 23/7, chị V. phát hiện Khánh ở quán cà phê tại phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa. Ngay lập tức, chị xông vào thì Khánh bỏ chạy, để lại chiếc xe máy biển số 73L1-1504 ở bãi giữ xe.

Thấy vậy, chị V. báo Công an phường Tam Hòa về vụ việc. Đến ngày 23/7, Khánh mượn 20 triệu đồng nhờ bạn đem đến Công an phường Tam Hòa trả cho chị V. để lấy xe về. Đến 17h ngày 23/7, Khánh đến Công an phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa đầu thú.

Vĩnh Thựu