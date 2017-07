Tạm giữ kẻ khống chế, dọa giết vợ suốt 15 giờ trong căn nhà trọ

Ngày 20/7, cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ Vũ Ngọc Tuyên (29 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa, tạm trú quận Thủ Đức). Trước đó, đối tượng đã đánh, khống chế và dọa giết vợ suốt gần 15 giờ đồng hồ ở dãy phòng trọ trên địa bàn phường Tam Bình, quận Thủ Đức.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h ngày 19/7, tại căn nhà trọ trên đường số 7, phường Tam Bình, Tuyên và vợ là Trần Thị N. (27 tuổi, quê tỉnh Phú Yên) xảy ra một trận cãi vã.

Quá bực tức, Tuyên lấy bột ớt trộn với nước rửa chén và nhớt tạt nhiều lần vào người vợ. Nghe tiếng kêu cứu của chị N., nhiều người ở phòng trọ trình báo cho công an địa phương.

Ngay lập tức, công an, bảo vệ dân phố phường Tam Bình đến hiện trường. Biết lực lượng chức năng đến, đối tượng Tuyên cố thủ, chốt cửa trong và gào thét đe dọa nếu ai căn ngăn, gã sẽ giết vợ.

Đến sáng cùng ngày, nhiều lực lượng công an như Cảnh sát 113, CSHS, Công an phường Tam Bình đã tiếp cận hiện trường, vận động Tuyên thả chị N. ra.

Tuy nhiên, Tuyên không những không chấp hành mà còn mở khóa van xì bình gas loại 12,5kg gây áp lực, yêu cầu lực lượng chức năng phải rời khỏi hiện trường nếu không sẽ giết chị N..

Thấy Tuyên quá manh động, Công an phường Tam Bình đã báo cáo về cho lãnh đạo Công an quận Thủ Đức. Đồng thời, xe cứu hỏa và lực lượng Cảnh sát PCCC quận 9 (Cảnh sát PCCC TP.HCM) cũng được tăng cường đến hiện trường để phòng ngừa tình huống xấu nhất có thể xảy ra trong quá trình giải cứu con tin.

Gần 15 giờ vận động thuyết phục nhưng không có kết quả, hàng chục chiến sĩ công an được huy động đến hiện trường để tham gia giải cứu nạn nhân. Đến 16h20 cùng ngày, lực lượng công an đã giải cứu chị N. an toàn.

Theo thông tin PV báo Người Đưa Tin tìm hiểu, Tuyên và vợ vào TP.HCM làm công nhân được một thời gian dài. Hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn. Chị N. hiền lành nhưng Tuyên lại hay ghen tuông, đánh đập vợ.

Hiện, công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Tô Hương Sen